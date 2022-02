Portugueses gastaram 830 ME em smartphones em 2021 (e 5G ganhou terreno)

Smartphones. © LOIC VENANCE / AFP

Os portugueses gastaram 830 milhões de euros em smartphones em 2021, dos quais 516 milhões foram para modelos topo de gama, avançou na edição desta quarta-feira o Correio da Manhã. Foram vendidos mais de 2,6 milhões de telemóveis, dos quais 900 mil pertencentes à nova geração móvel da recém-chegada tecnologia 5G, representando um crescimento de 472% face ao ano anterior.

De acordo com Francisco Jerónimo, vice-presidente da área de dispositivos da consultora IDC, em declarações à publicação, o facto de a pandemia ter levado "a um adiamento da substituição dos aparelhos em 2020", fez com que se verificasse um aumento de 8,3% no número de aparelhos vendidos. Adicionalmente, também o teletrabalho provocou um aumento nas compras do segmento empresarial, correspondendo este a 15% das vendas registadas.

Relativamente às vendas, verificou-se um aumento de 14% para os 830 milhões de euros, de 2020 para 2021. No entanto, o valor ficou 60 milhões abaixo do ano de 2019.

Para substituir os telemóveis anteriores, os portugueses optaram por topos de gama 5G, que no ano passado custavam, em média, 572 euros - o triplo de um aparelho 4G, que rondava os 185 euros. A aquisição destes smartphones prende-se, segundo o especialista em entrevista ao CM, por um lado, ao facto de daqui a três ou quatro anos o equipamento ainda ter valor de mercado; por outro, à questão do nível de exigência quanto ao desempenho do aparelho ser maior, tanto no que toca às funcionalidades, como à bateria, memória e rapidez.

A marca coreana Samsung sagrou-se líder no mercado de vendas de smartphones em Portugal em 2021.