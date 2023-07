Prejuízo da Spotify mais do que duplica no segundo trimestre para 302 milhões de euros

© DR

A plataforma sueca de música Spotify teve um prejuízo de 302 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, mais do dobro do prejuízo (125 milhões) registado em igual período de 2022, foi hoje divulgado.

O volume de negócios da plataforma, por sua vez, cresceu 11% entre abril e junho deste ano, para 3.117 milhões de euros, esclarece a Spotify em comunicado, o que se deve ao crescimento do número de assinantes e ao aumento das receitas publicitárias.

Mais precisamente, os serviços 'premium' geraram 2.773 milhões de euros em receitas (+ 11%, face ao segundo trimestre do ano passado), enquanto as receitas da publicidade cresceram 12% em termos homólogos, para 404 milhões de euros.

A plataforma Spotify apresentou ainda um prejuízo operacional de 247 milhões de euros no segundo trimestre do ano, contra resultados operacionais negativos de 194 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, devido ao encerramento de vários programas de 'podcast', da amortização de ativos imobiliários e de indemnizações, adianta.

Os subscritores da Spotify aumentaram em 17% no segundo trimestre deste ano, para 220 milhões, face a igual trimestre do ano anterior, segundo dados da empresa citados pela Bloomberg.

As entradas líquidas, por sua vez, somaram 10 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, mais três milhões do que o previsto, além de terem batido um recorde histórico de sempre.