Priberam lança em Madrid plataforma de monitorização de media assistida por IA

Um dos objetivos da plataforma é lutar contra a desinformação. © GREG BAKER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Maio, 2023 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Priberam lança oficialmente esta quarta-feira em Madrid a plataforma Monitio, que, com recurso a inteligência artificial, monitoriza em tempo real os media de todo o mundo e traduz para inglês conteúdos em qualquer língua.

"Criada pela Priberam no contexto de um projeto europeu, esta é a primeira solução neste mercado a dar acesso a conteúdo multilingue com a opção da sua tradução. Além disso, o Monitio integra ferramentas assistidas de verificação de factos até agora indisponíveis no mercado de monitorização de media", salienta a Priberam em comunicado.

Para já, a plataforma será lançada em Portugal e Espanha, tendo as suas ferramentas sido testadas por jornalistas da emissora pública Deutsche Welle.

De acordo com a Priberam, o Monitio "organiza automaticamente milhares de artigos em grupos temáticos, para que os utilizadores obtenham uma visão geral de como o conteúdo se relaciona com tópicos específicos, pessoas, empresas, etc" e possam receber "informação mais aprofundada da sua indústria, mercados e concorrentes".

"Estamos dedicados a desafiar e mudar o "status quo" da monitorização de media lançando uma plataforma inovadora no mercado", afirma o presidente executivo (CEO) da Priberam, Carlos Amaral, citado no comunicado.

Assim, para além de combinar inteligência artificial (IA) e tecnologias linguísticas "para fornecer informações e relatórios melhores e mais fiáveis", o Monitio inclui uma ferramenta de verificação de factos "para lutar contra a desinformação".

"É o nosso objetivo ajudar a lutar contra notícias falsas, uma vez que o número de afirmações falsas nas notícias, eventos ou sobre indivíduos de alto perfil "online" está a aumentar todos os dias. Através de tecnologia de IA, oferecemos aos utilizadores do Monitio acesso a informações locais e globais mais abrangentes e menos tendenciosas," salienta Carlos Amaral.

Segundo a Priberam, a verificação de factos assistida do Monitio foi desenvolvida em conjunto com a equipa do professor da Universidade de Cambridge Andreas Vlachos, "um perito na área da verificação de factos".

Suportado por financiamento da União Europeia, ao longo dos últimos dois anos o Monitio tem estado a ser usado e desenvolvido em conjunto com um pequeno grupo de clientes líderes na Europa, para o preparar para o lançamento no mercado geral.

Em Portugal, o ISCTE MediaLab tem usado o Monitio desde 2021 e irá, hoje, apresentar o seu caso de uso no Dia do Utilizador Monitio, em Madrid.

Citado no comunicado, Décio Telo, do ISCTE MediaLab, considera que "uma das funcionalidades mais poderosas da plataforma Monitio, que a distingue da concorrência, é a organização automática de milhares de artigos em grupos temáticos, com um alto nível de precisão e facilmente identificáveis numa excelente visão em árvore".

Nos últimos dois anos, a plataforma tem sido desenvolvida e testada por uma colaboração pan-europeia entre a Priberam, a Deutsche Welle, a Universidade de Cambridge e a agência de relações públicas Scandinavian Communications.