Primavera Academy abre 500 vagas de formação em TI com "100% de empregabilidade"

Angela Brandão, vice-presidente da Primavera BSS © Primavera BSS

A Primavera Academy abriu 500 vagas de formação em tecnologias de informação (TI) para reconverter profissionais ao longo dos próximos dois anos. O objetivo é que os formandos integrem o ecossistema da Primavera BSS no final da formação, pelo que a empresa caracteriza o programa como tendo "100% de empregabilidade."

A duração dos programas varia conforme o teor. O Primavera Consultant Acceleration Program, por exemplo, oferece formação intensiva de dois meses para converter candidatos em consultores certificados em software Primavera. Há também o RE_Start, virado para a formação como programador, e o SCORE, formação intensiva para responder à procura por profissionais certificados do lado dos parceiros implementadores e clientes Primavera em vários países.

Ângela Brandão, vice-presidente da Primavera BSS, explicou a necessidades destes programas. "A aceleração tecnológica do último ano veio agravar ainda mais a falta de profissionais nas TI, por isso estamos a reforçar os nossos programas de formação intensiva e requalificação profissional com o intuito de disponibilizar ao mercado recursos dotados das competências necessárias para abraçar a era digital", frisou a responsável.

No seu entender, estes programas têm uma vantagem competitiva, já que a empresa garante a colocação profissional dos formandos no ecossistema Primavera, "nomeadamente através dos nossos programas de estágios remunerados."

Este ecossistema, segundo a tecnológica, é composto por mais de 500 parceiros e cerca de 40 mil empresas clientes.

As iniciativas de reconversão profissional estarão disponíveis para pessoas com formação noutras áreas que queiram mudar de rumo na sua carreira e entrar nas TI. Este é um sector com uma escassez crónica de talento e formar recursos qualificados torna-se um imperativo para muitas empresas.

Por outro lado, esta formação poderá ser usada por recém-licenciados que queiram acelerar a sua entrada no mercado de trabalho, mesmo que tenham estudado outras áreas.

Por causa da pandemia, a formação pode ser feita 100% à distância, com autoaprendizagem e modelos mistos de presencial e online.