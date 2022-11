Primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, na abertura da Web Summit

Olena Zelenska, a primeira-dama da Ucrânia © ANDRE PAIN / AFP

Olena Zelenska, a primeira-dama da Ucrânia, vai estar, esta terça-feira, na abertura da Web Summit, no Parque das Nações, em Lisboa. A revelação foi feita pelo CEO do evento, Paddy Cosgrave, numa mensagem partilhada nas redes sociais.

"A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, voou para Lisboa para se juntar a nós esta noite no palco para abrir a Web Summit. Como é compreensível, manteve a sua presença em segredo até agora", escreveu Paddy Cosgrave na rede social Twitter.

Além da mulher do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi anunciado que o "vice-primeiro-ministro da Ucrânia também vai falar" num dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo.

A sétima edição da Web Summit, que arranca hoje e termina na sexta-feira, vai dar destaque ao tema da cibersegurança. São esperados mais de 70.000 participantes, 2.630 startups e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.