Primeiro investimento do fundo português 33N foi para a israelita Panorays

Cofundadores e sócios-gerentes Carlos Alberto Silva e Carlos Moreira da Silva (primeiro e segundo a contar da direita), acompanhados por membros da 33N © D.R.

O fundo de investimento português 33N Ventures, especializado em cibersegurança, concretizou o primeiro investimento numa startup, concretamente na startup israelita Panorays.

Em comunicado, o fundo criado pelos ex-quadros da Sonae Carlos Alberto Silva e Carlos Moreira da Silva refere ter liderado a ronda de investimento na startup. No entanto, a 33N Ventures não revela valores.

A Panorays dedica-se à análise, monitorização contínua e remediação do risco proveniente de entidades terceiras, designadamente, parceiros e fornecedores. Esse trabalho é concretizado numa plataforma que "combina a simplificação e validação dos questionários de postura de de cibersegurança com a sua tecnologia de identificação de ataques externos (external attack surface assessment)", segundo o comunicado. Desta forma, é possível criar uma "visão precisa do risco de terceiros" e gerir processos em escala que, não raras vezes, envolvem milhares de entidades.

Criado em outubro de 2022 por dois gestores que passaram pelo braço de investimento tecnológico do grupo Sonae (Bright Pixel Capital), o fundo 33N Ventures conta com a parceria da espanhola Alantra, especialista na gestão de ativos. Com sede no Porto, a 33N tem 150 milhões de euros para investir em startups focadas em cibersegurança e software de infraestruturas na Europa, Israel e Estados Unidos.

O fundo conta também com o apoio de investidores como como Nuno Sebastião, líder do unicórnio português Feedzai, Brian NeSmith, da Arctic Wolf, e Pierre Polette, da Hackuity.