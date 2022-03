Procura por competências digitais cresceu em 2020 e 2021

© Chris DELMAS/AFP

As ofertas de emprego oscilaram fortemente nos anos da pandemia (2020 e 2021), no entanto, entre entre as ofertas que surgiram verificou-se um aumento "mais expressivo" na procura de competências digitais, em Portugal, de acordo com a plataforma Brighter Future da Fundação José Neves (FJN).

"Há cada vez mais procura por competências digitais e a procura por algumas competências mais do que duplicou em 2021", lê-se na nota de imprensa da FJN enviada à redação. Em 2021, 63% das ofertas de emprego exigia competências digitais, um valor observado após o crescimento de 12 pontos percentuais nesse tipo de procura entre 2019 (54%) e 2020 (66%). Acrescem os requisitos pelas chamadas competências técnicas e competências transversais, cuja procura subiu 87% e 82% respetivamente em 2021.

Entre as competências digitais que mais cresceram entre 2020 e 2021, destacam-se skills relacionadas com programação informática, "designadamente as competências de em Python, JavaScript e Java".

A procura por competências digitais subiu em anos em que as ofertas de emprego caíram. Em 2021, "as ofertas caíram cerca de 6% face a 2020", segundo os dados da plataforma Brighter Future da FJN.

"Os trimestres com menos procura por parte dos empregadores foram aqueles passados em confinamento e com medidas mais restritivas: o 2º trimestre de 2020 e o 1º trimestre de 2021. [...] No 3º trimestre de 2020 as ofertas de emprego mais do que duplicaram face ao trimestre anterior (123%), já do 1ª para o 2º trimestre de 2021 o crescimento foi muito mais contido (44%). A subida em 2021 parece ter sido mais sustentada do que a de 2020, que não passou de um pico muito significativo. Esta evolução fez com que o total de ofertas de emprego em 2021 ficasse apenas 6% abaixo do registado em 2020", lê-se.