Produtora do GTA quer comprar estúdio do jogo de Fórmula 1

Mercado dos videojogos tem crescido em contexto de pandemia. © Fotografia retirada do Pixabay

O estúdio norte-americano Take-Two, que produz videojogos como o GTA, quer comprar a produtora do jogo de Fórmula 1, a britânica Codemasters. A proposta não vinculativa foi comunicada ao mercado esta sexta-feira e avalia a Codemasters em 739,2 milhões de libras, ou seja, 826 milhões de euros.

A oferta não vinculativa contempla a oferta de 4,85 libras por cada ação da Codemasters, ou seja, mais 2,6% do que o preço dos títulos do estúdio britânico na bolsa de Londres.

Caso esta oferta seja vinculativa, o conselho de administração do estúdio britânico vai aceitar, de forma unânime, a proposta pela Take-Two, acrescenta o comunicado citado pela Bloomberg.

Desde o início do ano, as ações da Codemasters já registaram uma subida de 68%, acompanhando o comportamento registado em boa parte da indústria de videojogos. Em contexto de pandemia, as vendas de videojogos têm aumentado.

Além da Fórmula 1, a Codemasters tornou-se conhecida nos últimos anos por ter produzido os jogos Colin McRae, Dirt e ainda Grid, tendo também comprado os direitos para produzir o jogo do campeonato do mundo de ralis (WRC).

A Take-Two detém vários estúdios de jogos, entre os quais o 2K e Rockstar, que produzem os videojogos relativos à liga norte-americana de basquetebol (NBA) e à organização de jogadores profissionais de golfe dos Estados Unidos (PGA).