Profissionais de dados à boleia da competitividade são os mais procurados

Os especialistas de dados são os mais procurados atualmente, segundo a companhia tecnológica Keepler Data Tech. Data analyst, data engineer, business analyst, data scientist e data visualization specialist são os profissionais que o mercado mais tem solicitado, e aos quais se vão juntando novos perfis mais especializados como financial analyst e people analyst. O motivo? O facto de a combinação entre examinar dados, tirar conclusões a partir da informação disponível e tomar decisões mais eficazes ser sinónimo de competitividade, afirma a empresa.

Ora, com a ciência de dados a poder ser aplicada em praticamente qualquer atividade ou setor e a constituir uma vantagem perante a concorrência, o efeito é previsível: mais procura do que oferta. A Keepler destaca que "as profissões relacionadas com esta tecnologia têm uma procura tão elevada que existe mesmo uma escassez de pessoal qualificado para preencher as vagas existentes, uma vez que o número de profissionais disponíveis no mercado não está a crescer ao mesmo ritmo que as oportunidades de emprego".

Apesar da crescente procura por estes especialistas, apenas 10% das empresas portuguesas recorreram à análise de big data, refere a empresa, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Estas profissões aspiram atualmente a condições laborais muito boas, especialmente em termos de remuneração salarial. Têm uma elevada inserção no mercado de trabalho e estão numa faixa salarial acima da média. Dada a elevada procura e a escassez de pessoal qualificado, a oferta académica de formação destes analistas e especialistas em dados é imparável e essencial se, a partir de empresas tecnológicas, quisermos aspirar a satisfazer a procura", afirma Laura Casillas, chief people officer da Keepler Data Tech, citada em comunicado.

O que faz cada um destes profissionais?

Considerada uma das carreiras melhor remuneradas e a base de todos os perfis profissionais em torno dos dados, data analyst é, por norma, uma pessoa de business intelligence, mas com mais competências de conhecimento tecnológico, sendo responsável pela análise exploratória, com SQL, visualização e script com R ou Python, esclarece a Keepler. Tem uma quota de mercado significativa e, a longo prazo, é possível que acabe por substituir o perfil de business intelligence tradicional.

Já um data engineer é o que possui os conhecimentos de engenharia mais sólidos dentro da ciência de dados, sendo a sua principal tarefa distribuir dados de forma acessível aos perfis mais analíticos (data scientist e data analyst). Este perfil é especializado na gestão de armazenamento de dados (bases de dados, data lakes, armazéns de dados) e em processos de transformação e processamento de dados (pipelines de transformação com Spark/Hadoop, Python ou SQL). De acorco com a Keepler, este profissional pode ser entendido como um engenheiro com alguns conhecimentos de modelação de dados e ciência de dados. Está ainda encarregue de desenhar toda a plataforma de dados (data architects) centrada em casos de utilização da analítica descritiva e preditiva.

Por sua vez, business analyst é o perfil mais focado na pré-venda e tem um elevado nível de conhecimento em casos de utilização e gestão de equipas. A importância do trabalho deste profissional cresceu exponencialmente nos últimos anos, ao ponto de ser considerado de importância vital nos processos de tomada de decisão, clarifica a empresa tecnológica. Dentro deste perfil, podem ser encontradas diferentes especialidades: descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas.

Segundo a tecnológica, um data scientist "é o verdadeiro cientista de dados, com conhecimentos de matemática, estatística, scripting em diferentes linguagens, machine learning". É responsável pela tradução de grandes volumes de dados e pela sua transformação em informação útil para as organizações. Este é o perfil em que as empresas estão mais interessadas e aquele que encontra trabalho mais rapidamente. O salário de um data scientist junior pode ultrapassar os 25 mil euros anuais, mas dada a procura atual destes profissionais, o seu salário pode atingir números excecionais.

Por último, um data visualization specialist, trata-se da evolução de um data analyst, mas com mais skills de apresentação de relatórios e visualização, um perfil audiovisual, explica a tecnológica. É também muito semelhante ao perfil de business intelligence, embora se concentre em tornar os relatórios mais reutilizáveis e automatizados, com vista a relatórios mais complexos e profundos do que um simples dashboard. Este especialista está encarregue de procurar novas perguntas acerca da informação, em vez de apenas tentar responder às que já existem.