Programa Fintech365 vai acelerar startups de tecnologia financeira em Portugal

"Removendo a fricção para executar a visão" é o mote do Fintech365, um programa da Microsoft que está a ser desenvolvido pela Portugal Fintech para acelerar startups de tecnologia financeira. O objetivo é consolidar provas de conceito e o programa dirige-se a startups que já tenham desenvolvido um produto tecnológico para o sector financeiro.

Liderado por António Ferrão, da Portugal Fintech, o programa terá a duração de três meses e vai colocar as startups selecionadas a trabalhar com instituições financeiras, procurando resolver desafios com soluções prontas a implementar no final.

Segundo disse Ferrão no comunicado de apresentação da iniciativa, o intuito do programa conjunto com a Microsoft é "mediar a transição" da banca para a digitalização, estabelecendo "uma ponte segura" entre as fintechs e as instituições financeiras incumbentes. Ao mesmo tempo, o programa ajudará ao "lançamento de melhores soluções financeiras a nível nacional e internacional."

As startups vão trabalhar em soluções para a Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Banco CTT, BBVA, Fidelidade e Unicre. O programa terá quatro fases, que decorrerão entre março e maio até uma sessão final de apresentação dos projetos e definição dos próximos passos.

Os organizadores descrevem a iniciativa como um espaço de cocriação entre banca e startups que contribuirá para desenhar o futuro dos serviços financeiros. As fintechs selecionadas vão ser acompanhadas por mentores da indústria financeira em Portugal e terão acesso a plataformas tecnológicas da Microsoft.

Com candidaturas abertas até 5 de março, o Fintech365 enquadra-se no programa mais alargado da tecnológica norte-americana, Microsoft for Startups, e pretende estimular o ecossistema de startups já existentes, dando-lhes a possibilidade de expandirem o seu negócio.

Andrea Rubei, diretor de operações da Microsoft Portugal, frisou no documento de apresentação que as startups "são um elemento-chave no que respeita a inovação" porque vão além dos limites e desafiam o status quo. "Com a criação do Fintech365, unimos as startups mais inovadoras e as principais instituições financeiras para ajudar a acelerar a sua transformação digital."

As regras e candidaturas estão disponíveis aqui.