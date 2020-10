Psicólogos portugueses vão ter treino de tomada de decisão ética com app de realidade virtual

Nova ferramenta de realidade virtual apresentada esta semana. © DR

O que têm em comum a ética e a tecnologia? Que papel pode ter a tecnologia na psicologia? Em resposta a estas perguntas, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e o HEI-Lab: Human Enviroment Interaction Laboratory da Universidade Lusófona lançaram uma ferramenta inovadora de realidade virtual para treino de tomada de decisão ética por parte dos psicólogos.

Num mundo cada vez mais suportado pelo digital, também a prática psicológica teve de se ajustar a novos desafios tecnológicos, posicionando-se em configurações impensáveis até há bem pouco tempo. Um dos recursos tecnológicos que assumiu um impacto crescente em diferentes domínios, nomeadamente na Psicologia, foi a realidade virtual (RV).

Com os olhos postos no futuro, a OPP juntou-se ao HEI-Lab: Human-Environment Interaction Laboratory da Universidade Lusófona para desenvolver uma aplicação inovadora para treino de tomada de decisão ética em RV. O objetivo é disponibilizar uma ferramenta pedagógica e formativa, com validade ecológica acrescida, para em contexto seguro e sob orientação de um psicólogo formador reforçar a formação de profissionais de Psicologia.

Este recurso será utilizado na formação inicial obrigatória dos psicólogos juniores da OPP e reforça o papel que a Psicologia também pode e deve ter na geração de valor no contexto tecnológico.

A apresentação desta aplicação realizou-se esta semana, nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em Lisboa, e contou com a participação do seu Presidente, Luís Goes Pinheiro. Pode ver aqui vídeo explicativo.​