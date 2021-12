Quem é o Insónias das redes sociais? Do carvão até ao TikTok (em 2022)

Insónias em Carvão © Insónias

Na conversa com o Insónias em Carvão falamos da carreira como motion designer, como surgiu o 'Insónias', mas também da evolução importante nas ferramentas de edição de vídeo e imagem da Adobe e nos prós e contras de comunicar (de forma diferente) nas várias redes sociais.

Depois de Facebook, Twitter e Instagram, 2022 pode ser a vez do Insónias chegar ao TikTok.

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech.

Mais de 50 conversas sobre a era tecnológica

Depois de um ano de episódios, vamos fazer uma pausa de umas semanas já no novo ano. Um agradecimento especial ao Luís Stoffel, muito mais do que responsável pelo som e pelo genérico do podcast, mas também às várias dezenas de convidados que passaram por aqui. Foram eles que nos trouxeram histórias e conhecimentos incríveis sobre tecnologia (alguns estão a inovar com as suas empresas ou o seu trabalho de investigação) e a era digital e nos ajudaram a pensar mais e melhor sobre estes temas que estão a mudar as nossas vidas.

Pode ver a lista de mais de 50 conversas sobre tecnologia e o mundo digital que nos rodeia aqui ou nas plataformas de podcast. Desejos de um bom 2022.