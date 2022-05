Pedro Caramez, especialista na rede profissional LinkedIn, que acaba de lançar o livro "Vencer com o LinkedIn", vendido no site de compras online Amazon, explica como pode destacar a sua página corporativa na rede profissional.

Para que a sua empresa tenha uma presença mais vincada no LinkedIn e se destaque das restantes, há pequenas mudanças pelas quais se pode guiar e que fazem a diferença.

Existem quatro dicas que o guru do LinkedIn refere, tais como: a reflexão das palavras-chave do negócio de forma a otimizar a página da empresa, deve desenvolver uma cultura de participação dos seus colaboradores de modo a que os trabalhadores contribuam ativamente para a página de negócio. Além do mais, deve apostar numa estratégia de conteúdos para um maior fluxo na rede profissional. A estratégia pode atuar de forma diária ou semanal "procurando trazer dinamismo, desenvolver e envolver utilizadores" no LinkedIn, explica Pedro Caramez.

Sendo que pretende dar ênfase a uma página corporativa, pode incluir estratégias de recrutamento, criando oportunidades de trabalhado chamando os utilizadores da rede à atenção. Lembre-se de que estão registados cerca de quatro milhões de portugueses nesta rede.

Ao Dinheiro Vivo, Pedro Caramez, menciona que, de acordo com as tendências, "no que toca às empresas, o ano trará soluções para apoiar a comunicação com os públicos em novos formatos de publicação e publicidade".