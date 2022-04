Pedro Caramez, especialista na rede profissional LinkedIn, que acaba de lançar o livro "Vencer com o LinkedIn", vendido no site de compras online Amazon, explica como melhorar o desempenho no seu perfil, tornando-o mais visível e apelativo.

Para o perfil ter mais visualizações, mais cliques e de forma a que possa tirar maior proveito da rede, há que seguir algumas regras, menciona o guru da plataforma. Deste modo, deve criar um perfil com, pelo menos, dois idiomas, apostando na sua língua materna e no inglês, ter cuidado com a imagem de perfil, pois é a primeira impressão que passa para o outro lado, e ter também em atenção a imagem de capa, que deve estar associada ao seu cargo profissional atual.

Além do mais, o título profissional, logo imediatamente abaixo da fotografia, deve mostrar o que faz de momento e quais os seus cargos anteriores. Este título responde a perguntas como onde trabalha, especialidade, indústria, setor e principais habilidades, sublinha o especialista do LinkedIn.

É importante não esquecer que os conteúdos publicados por si devem ser diversificados. O que isto significa? Deve apostar em publicações mais visuais, ou seja, vídeos ou fotografias associados ao seu cargo profissional atual ou aos anteriores.

O especialista acrescenta que as suas conexões agregam valor ao perfil. Mas, de que forma? Ao ter recomendações escritas, vai atribuir valor social à rede profissional, mostrando as suas competências.

Ao Dinheiro Vivo, Pedro Caramez, refere que "a melhor forma de o perfil LinkedIn responder será através da análise de áreas como "título profissional" e "sobre". Na primeira, responde-se a perguntas como onde trabalha, especialidade, indústria, setor e habilidades-chave. Na outra, é possível descrever um pouco mais. Alguns componentes-chave na área são as experiências e há quantos anos desempenham funções, as principais conquistas na carreira e descrição de competências mais relevantes".