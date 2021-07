Este é o Top 10 dos filmes e séries mais populares em Portugal no mês de junho

JustWatch, o motor de pesquisa para streamings legais, divulgou esta sexta-feira quais os contéudos mais vistos no país. © DR

A plataforma alemã JustWatch, que permite pesquisar os conteúdos disponíveis em vários serviços de streaming como a Netflix, HBO, Disney+ ou até RTP Play, divulgou hoje os filmes e séries mais procurados pelos portugueses durante o último mês.

No Top10 dos filmes, o drama "Um Lugar Silencioso", dirigido por John Krasinski e com a atuação de Emily Blunt, ocupa o primeiro lugar, seguindo-se logo "Luca", o novo filme de animação da Disney e Pixar. "O Guarda-Costas e o Assassino", "Ava" e "Raya e o Último Dragão" são outros dos referidos na lista.

Quanto às séries mais assistidas, destaca-se "Stranger Things", cuja terceira temporada é já a produção original da Netflix mais vista de sempre, alcançando cerca de 40,7 milhões de visualizações em menos de uma semana depois da estreia, de acordo com a plataforma. "Rick and Morty" ocupa o segundo lugar, salientando-se ainda as séries "Sweet Tooth" e "Lupin".

O motor de busca, com já mais de 12 milhões de utilizadores mensais europeus e 80 mil só em Portugal, oferece ainda ao utilizador acesso a novos lançamentos e uma avaliação feita pela própria JustWatch, bem como o rating da conceituada IMBDb, em todos os conteúdos disponibilizados.

Confira em baixo as listas completas com o Top 10 Streaming Charts de filmes e séries em Portugal.