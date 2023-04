Rádio pública dos EUA sai do Twitter por rótulo financiado pelo governo

© Unsplash

A National Public Radio (NPR), rede de rádio pública norte-americana, vai deixar o Twitter depois de a rede social, propriedade de Elon Musk, carimbar a conta da NPR com rótulos que a rádio considera pretenderem minar a sua credibilidade.

O Twitter rotulou a conta principal da NPR na semana passada como "imprensa afiliada do estado", um termo também usado para identificar meios de comunicação controlados ou fortemente influenciados por governos autoritários, como a Rússia e China.

Mais tarde, o Twitter mudou o rótulo para "imprensa financiada pelo governo", mas para a NPR continua a ser um rótulo enganoso.

Em comunicado, hoje divulgado, a NPR disse que "não estará mais ativa no Twitter porque a plataforma está a realizar ações que minam a credibilidade ao sugerir falsamente que não somos [a NPR] editorialmente independentes".

"Defund @NPR", foi a resposta tuitada por Elon Musk, que comprou no ano passado a rede social.

A rede de televisão americana de caráter didático-cultural, o Public Broadcasting Service (PBS), disse hoje que também parou de twittar na sua conta principal e que não tem planos para retomar porque "o rótulo simplista do Twitter deixa a impressão imprecisa de que a PBS é totalmente financiada pelo governo federal".

Analistas de imprensa defendem que o crescente atrito entre o Twitter e organizações de notícias, desde que Musk comprou a rede social, é prejudicial para o Twitter e para o público.

A conta principal da NPR, que entrou no Twitter há 16 anos, não tuitava desde o4 de abril e hoje enviou tweets listando outros lugares virtuais para encontrar o seu jornalismo.

A porta-voz da NPR, Isabel Lara, disse que os jornalistas da rádio e funcionários podem decidir por conta própria se querem continuar a usar a rede social.

Os jornalistas da NPR não receberam do Twitter o rótulo de "financiados pelo governo", pelo menos ainda não.

A NPR recebe financiamento do governo dos EUA através de doações de agências e departamentos federais, juntamente com a Corporation for Public Broadcasting.

Numa entrevista na terça-feira com um jornalista de tecnologia da BBC, na sede do Twitter em San Francisco, Elon Musk reconheceu que a organização britânica "não está entusiasmada" com o rótulo que recebeu e pediu feedback ao repórter.

"O nosso objetivo era simplesmente ser o mais verdadeiro e preciso possível", disse Musk.

"Então, acho que estamos a ajustar o rótulo para ser 'financiado publicamente', o que talvez não seja muito censurável. Estamos a tentar ser precisos", adiantou.

A BBC anunciou hoje que gostaria de mudar o rótulo para "financiado publicamente" em vez de financiado pelo governo.