Razer apresenta máscara inteligente que amplifica a voz e inclui luzes LED

A Razer, marca conhecida pelos equipamentos para gamers, apresentou esta semana o que afirma ser a "máscara facial mais inteligente e socialmente amigável do mundo". No entanto, a Project Hazel, como foi batizada, ainda não passa de um protótipo ou conceito.

Com um revestimento de plástico reciclado, à prova de água e de riscos, esta máscara é parcialmente transparente para permitir a leitura dos lábios, assim como a exibição de expressões faciais durante as conversas. Assim, pretende ajudar a melhorar a conveniência do uso diário enquanto supera os desafios comuns de interação social.

O design do conceito da máscara inova também com a proteção respiratória de nível médico N95 através de ventiladores removíveis e recarregáveis e Smart Pods, que regulam o fluxo de ar e filtram, pelo menos, 95% das partículas transportadas pelo ar.

Além disso, esta possuí ainda luzes internas - LEDs Chroma RGB - que se ativam automaticamente no escuro, permitindo que os usuários se expressem claramente, independentemente das condições de iluminação e, de forma a não abafar ou distorcer o som quando fala, tem uma tecnologia de VoiceAmp - que aguarda patente - com um microfone e amplificador.

Ressalva ainda para o facto de a máscara vir com uma caixa de carregamento, que a esteriliza com luzes ultravioleta enquanto carrega.

Desde o início da pandemia, a Razer tem-se mostrado proativa na luta contra o covid-19, nomeadamente com a conversão das suas instalações para a produção de máscaras médicas certificadas. Assim, a máscara inteligente multiuso Project Hazel é vista como uma progressão normal desse empenho.

Importa relembrar que este design ainda se encontra a ser testado e, por tal, ainda não pode oferecer garantias da sua comercialização e longevidade.

"A Razer reconhece a incerteza no caminho que está pela frente e, por isso, é nosso dever ajudar a proteger os membros da nossa sociedade e prepará-los contra ameaças invisíveis", disse Min-Liang Tan, cofundador e diretor-geral da Razer em comunicado. "O conceito de máscara inteligente do Projeto Hazel destina-se à funcionalidade, mas também ao conforto e utilidade para interagir com o mundo, ao mesmo tempo que mantém uma estética sociável", conclui.

A empresa mostrou também os novos portáteis de gaming New Blade 15 e New Blade Pro 17.

(Pode ouvir o nosso podcast Made in Tech, onde no episódio desta semana falamos sobre a tecnologia que marcou a feira CES 2021 com a nossa correspondente nos EUA, Ana Rita Guerra. Ouça e siga o podcast no Spotify ou nos Podcasts da Apple)

Cadeira de gaming de nova geração com ecrã roll-out

Também lançado no CES 2021 foi o projeto Brooklyn, uma cadeira projeta para todo o tipo de gamers e para caber convenientemente num quarto ou sala de jogos.

Esta é uma cadeira gaming ergonómica que se transforma numa poderosa estação de entretenimento capaz de proporcionar uma imersão de última geração de tirar o fôlego a qualquer um, tanto em jogos de PC como consola. É construída com fibra de carbono e iluminação RGB, que se transforma facilmente numa estação de jogos totalmente imersiva com vista panorâmica para um ecrã roll-out de 60" que se esconde na própria cadeira, com feedback háptico embutido no assento e apoios de braço 4D que se transformam em suportes para os periféricos. Os tipos de cadeiras tudo-em-um existentes no mercado que oferecem assentos estilo "cockpit" com hardware integrado, são normalmente do tamanho de uma sala e possuem preços astronómicos, indica a Razer em comunicado.

A plataforma ajustável na qual a cadeira está assente tem arrumação de cabos e outros detalhes de design inspirados no monitor Razer Raptor. Montado na espinha dorsal da cadeira e desdobrável com o clique de um botão, está um ecrã OLED full surround de 60" para visuais impressionantes. Recolhendo-se no encosto da cadeira quando não está em uso, este conjunto de exibição roll-out coloca o utilizador no centro da ação com detalhes nítidos e uma experiência panorâmica fantástica.

A iluminação Razer Chroma RGB foi integrada ao longo da parte externa das almofadas do assento e apresenta personalização com 16.8 milhões de cores e efeitos integrados em mais de 150 títulos de jogos e sincronização com outros periféricos.