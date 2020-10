Receitas da IBM recuam 2,6% para 17,56 mil milhões de dólares

O centro da norte-americana IBM em La Gaude, no sul de França. © EPA/SEBASTIEN NOGIER

No terceiro trimestre do ano a gigante IBM apresentou receitas de 17,6 mil milhões de euros, cerca de 14,9 mil milhões de euros à conversão atual. Apesar de o montante estar 2,6% abaixo face às receitas do período homólogo de 2019, o desempenho da IBM ainda conseguiu superar as expectativas dos analistas.

A área de serviços cloud apresentou-se nos últimos três meses como a "galinha dos ovos de ouro" para a IBM: num trimestre, esta área de negócio viu as receitas aumentar 19%, para os 6 mil milhões de dólares (5,08 mil milhões de euros).

"O forte desempenho do nosso negócio de cloud, liderado pela Red Hat, sublinha a adoção crescente da nossa plataforma de cloud híbrida", indica Arvind Krishna, CEO da IBM, em comunicado.

Em comparação, o desempenho das restantes áreas de negócio da IBM deixa a nu as quebras dessas operações. O segmento de Global Business Services, que inclui atividades como consultoria, gestão de aplicações e processos, caiu 5% no último trimestre, para receitas de 4 mil milhões de dólares. A área de Global Technology Services, com serviços como infraestrutura e serviços cloud ou suporte de serviços de tecnologia também apresentou uma quebra de 4%, para os 6,5 mil milhões de dólares.

A maior quebra foi mesmo registada na unidade de Global Financing, que caiu 20% para receitas de 273 milhões de dólares, seguida pela área de sistemas, com uma queda de 15% para receitas na ordem dos 1,3 mil milhões de dólares.