Receitas da Salesforce crescem 24% no primeiro trimestre fiscal de 2022-2023

O grupo de origem norte-americano Salesforce registou receitas de 7,41 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022-2023, que terminou a 30 de abril, o que se traduz num crescimento homólogo de 24%, foi esta quarta-feira anunciado.

"Tivemos um ótimo trimestre", considerou Marc Benioff, co-CEO da Salesforce, multinacional especialista em CRM e software em cloud. Para o gestor, a empresa atravessa um momento de "resiliência" e "impulso", considerando o guidance para o segundo trimestre fiscal, que estima receitas de até 7,7 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros).

"Ao mesmo tempo em que entregamos um crescimento incrível em escala, estamos comprometidos com a expansão consistente da margem e o crescimento do cash flow como parte do nosso plano de longo prazo para impulsionar o desempenho da base ao topo", acrescentou Benioff, em comunicado.

O guidance para o ano fiscal 2022-2023 foi atualizado, com a Salesforce a estimar conseguir atingir receitas de até 31,8 mil milhões de dólares (29,6 mil milhões de euros), o que representaria um crescimento homólogo de 20%.

A Salesforce desenvolver atividade também em Portugal, tendo este ano inaugurado o primeiro escritório em Lisboa. Recentemente, a empresa revelou ter mais de 800 parceiros certificados em Portugal.