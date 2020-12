Reddit compra Dubsmash, um dos rivais do TikTok

O Reddit anunciou a aquisição da plataforma de vídeos curtos Dubsmash, por um valor que não foi divulgado.

Através de um comunicado, disponibilizado no site da empresa, a rede social destaca que o vídeo "está a tornar-se o núcleo da forma como as pessoas se querem conectar" e, à medida em que a comunidade cresce, a empresa está "comprometida em disponibilizar aos utilizadores as ferramentas para encontrar, criar e interagir com os outros através de vídeo".

O Reddit destaca que, com a integração da plataforma de vídeos, passará a disponibilizar todas as funcionalidades do Dubsmash. Destacando que a plataforma tem uma comunidade diversa, o Reddit sublinha que o vídeo pode gerar elevadas taxas de retenção, partilhando que 30% dos utilizadores do Dubsmash utilizam o serviço todos os dias, gerando mais de mil milhões de vídeos por dia.

Toda a equipa responsável pela plataforma, incluindo os co-fundadores, passará a integrar os quadros do Reddit. O Dubsmash, que foi fundado na Alemanha e mais tarde se transferiu para os Estados Unidos, continuará também a ter a sua própria marca e plataforma, indica o Reddit.