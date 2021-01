Regulador chinês diz que Ant Group pode retomar planos de entrada em bolsa quando resolver questões

Sede do Ant Group, na China. © EPA/ALEX PLAVEVSKI

O Ant Group, grupo criado pelo multimilionário Jack Ma, poderá retomar os planos para a entrada em bolsa, avançou o Banco Popular da China. De acordo com a Bloomberg, que cita o governador do banco, Yi Gang, o grupo poderá retomar os planos para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), assim que as questões regulatórias estejam resolvidas.

As declarações foram feitas num painel no Fórum Económico Mundial, que decorre esta semana num formato online, devido à pandemia. O governador indicou algumas questões "complicadas" no processo de entrada em bolsa da fintech, que poderia representar "riscos ligados à privacidade dos consumidores". Além disso, sublinhou ainda que ainda existirão agências a investigar as questões pendentes da operação do gigante de Jack Ma.

"Diria que isto é um processo e que assim que o problema esteja resolvido entrará em marcha para continuar de acordo com a lei", afirmou Yi Gang, citado pela agência Bloomberg.

No início de novembro, a oferta pública inicial do Ant Group - IPO, na sigla em inglês - foi suspensa pelo regulador chinês, com a justificação de que algumas questões de regulação motivavam dúvidas. Jack Ma terá mesmo sido ouvido para responder a algumas dúvidas sobre a operação.

Na altura, o grupo que detém o gigante de pagamentos Alipay indicou em comunicado à bolsa de valores de Hong Kong a suspensão da operação, avaliada à data em 35 mil milhões de dólares (cerca de 28,80 mil milhões de euros à conversão atual).

Caso a IPO do Ant Group venha mesmo a concretizar-se, poderá tornar-se numa das maiores operações do género, podendo ultrapassar a entrada em bolsa da Saudi Aramco, em dezembro de 2019, avaliada em cerca de 34,5 mil milhões de dólares.

Jack Ma reapareceu em público este mês

Depois da suspensão da operação, Jack Ma esteve alguns meses afastado das aparições públicas, algo que chegou a levantar dúvidas sobre o paradeiro do multimilionário.

A imprensa internacional apontava que o suposto desaparecimento do milionário poderia estar ligado às críticas feitas ao governo chinês, pouco tempo antes de a oferta pública inicial ter sido suspensa.

Jack Ma reapareceu na semana passada, numa intervenção em vídeo publicada no site de um jornal chinês. Embora tenha discursado para professores chineses, Ma não abordou o tema da operação suspensa.