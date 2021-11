Responsável de produto do Facebook: "Não somos perfeitos, sabemos que temos de melhorar"

Chris Cox, Chief Product Officer (CPO) da Facebook/Meta © Carlos Pimentel/Global Imagens

Francisco de Almeida Fernandes 03 Novembro, 2021 • 18:56

A edição deste ano da Web Summit tem sido marcada pelas denúncias de Frances Haugen sobre as alegadas más práticas da Meta, empresa que detém redes sociais como o Facebook, Instagram ou WhatsApp. Depois da participação de Haugen na sessão de abertura, esta quarta-feira foi altura de ouvir o Chief Product Officer (CPO), Chris Cox, sobre as alegações e o novo projeto ligado ao metaverso. "Acho importante termos esta conversa em público", começou por dizer.

Antes da conversa avançar, o jornalista da Business Insider, Nicholas Carlson, fez questão de sublinhar que a equipa de assessoria de Cox não tentou interferir na entrevista durante a cimeira tecnológica. "Tem sido um período difícil para a empresa, mas não há um conjunto mais importante de perguntas a que devamos responder neste momento", reconhece Chris Cox. Ao contrário do que sucedeu esta terça-feira com a intervenção de Nick Clegg, vice-presidente da tecnológica, que tentou defender a gigante das redes sociais das acusações, Cox nunca procurou negar a veracidade das afirmações de Frances Haugen e preferiu mostrar como a empresa tem vindo a apostar na segurança das suas plataformas.

"Só este ano gastámos cinco mil milhões de dólares para manter as pessoas em segurança", diz, admitindo que "não somos perfeitos" e que será necessário "melhorar em alguns pontos" no futuro. Questionado sobre o que pensa dos muitos colegas que vieram a público falar do que acontece dentro da Meta, Chris Cox acredita que, apesar de "não ser fácil", é importante que estes se preocupem com questões sociais. "Queremos colaboradores que se importem com o impacto social e que se preocupem em manter a internet na melhor forma possível", afirma. Diz ainda que será preciso tomar decisões "difíceis" que equilibrem a segurança das plataformas com a liberdade de expressão dos seus utilizadores e considera importante que exista "mais regulação" para estes produtos digitais.

Metaverso, a simbiose entre físico e digital

Na passada quinta-feira, Mark Zuckerberg veio a público anunciar que a empresa que detém o Facebook, o Instagram e o WhatsApp iria mudar de nome para Meta, em alusão àquele que será o foco da organização no futuro: o desenvolvimento do metaverso. "Acho que a maneira mais fácil de olhar para isto é vê-lo como uma internet que se torna menos plana", contextualiza Chris Cox, lembrando que é algo de que "temos vindo a falar desde os anos 90".

O objetivo passa pela criação, em conjunto com outros players da indústria, uma plataforma de realidade virtual e aumentada, que permite aos utilizadores criar espaços virtuais onde possam interagir com outras pessoas. "A história da computação tem vindo a tornar-se mais imersiva e acho que isso nos leva a um futuro em que não olhamos uns para os outros através de pequenas caixas", explica Cox. Para já, apontou o jornalista Nicholas Carlson, apenas é possível fazê-lo com recurso a representações virtuais dos utilizadores e ainda com algumas limitações.

Porém, a grande vantagem, destaca Chris Cox, é a possibilidade de, ao contrário do que sucede com vídeo conferências, os participantes poderem falar uns com os outros em simultâneo e usar a linguagem corporal como ferramenta de comunicação adicional. "A razão pela qual é melhor do que uma vídeo conferência é porque podemos ver a linguagem corporal, temos áudio espacial, ou seja, podemos falar uns por cima dos outros, e podemos usar as nossas mãos", afirma.

O responsável da Meta acredita que este será o futuro, mas reconhece que serão necessários alguns anos até que seja possível generalizar a sua utilização. Ainda assim, diz, a empresa disponibilizou um pacote de 50 milhões de dólares para apoiar a investigação académica e científica sobre as vantagens e desvantagens deste metaverso. Esta é, sublinha, uma oportunidade para que a discussão em torno da regulação comece a tempo. "Há muito mais pessoas a prestar atenção e a escrutinar logo desde início e acho que isso é das melhores coisas que podem acontecer", remata.