Revolut à procura de engenheiros em Portugal

Escritório da Revolut em Matosinhos. Foto: Revolut © Revolut

A Revolut está a contratar em Portugal, apontando agora a mira a engenheiros para trabalhar na "arquitetura de projetos em gestão de risco, deteção de fraude e processamento de pagamentos".

A fintech, que nota que esta é a primeira vez em que contrata engenheiros em Portugal, após o estabelecimento do centro em Matosinhos, está à procura de seis engenheiros de back-end e dois engenheiros de front-end.

A empresa indica que os engenheiros a integrar na empresa "deverão criar API móveis e trabalhar na arquitetura de projetos em gestão de risco, deteção de fraude e processamento de pagamentos", notando que esta equipa em específico tem alguns dos "projetos mais inovadores" dentro da organização.

No caso do perfil de engenheiro de back-end senior é pedido que os candidatos sejam fluentes em Java e, preferencialmente, em Kotlin, "ter no mínimo cinco anos de experiência em desenvolvimento de back-end, licenciatura (ou superior) em Engenharia, Ciência, Física, Matemática, Ciências Computacionais ou similares". Já para a vaga de front-end é pedido o conhecimento de ReactJS.

Em tempos de trabalho remoto, é indicado que a contratação destes profissionais não implica necessariamente uma afetação ao escritório de Matosinhos - o trabalho pode ser feito de forma remota, diz a Revolut, reportando às equipas da sede da empresa, em Londres.

Além destes perfis, a Revolut está também a contratar 50 pessoas para dez funções diferentes, desde suporte, analistas de dados, analistas de crime financeiro ou global operations manager.

As candidaturas podem ser feitas online, através do site da empresa.

A Revolut arrancou em 2015, no Reino Unido, disponibilizando uma plataforma financeira onde os utilizadores podem ter acesso a vários funcionalidades através do smartphone, incluindo um cartão sem as habituais taxas. Nos últimos anos a plataforma ganhou mais ferramentas, como a negociação de ações, criptomoedas ou o sistema de recompensas num conjunto de empresas parceiras.

Atualmente, a empresa tem dois mil funcionários a nível global e 13 milhões de clientes.