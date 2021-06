Revolut ©

A Revolut divulgou o seu Relatório Anual para o ano de 2020, com destaque para os bons resultados financeiros e de operação, embora também registe um aumento dos prejuízos. A empresa destaca a estratégia de adoção de clientes e desenvolvimento de produto, assim como de um rígido controlo de custos.

A base de clientes da Revolut continuou a crescer, atingindo 14,5 milhões de clientes de retalho e 500.000 clientes Revolut Business até ao final do ano passado (mais 127% do que no ano anterior), apesar da decisão de renunciar aos gastos com o marketing durante a pandemia.

As receitas cresceram em 57%, para os 304 milhões de euros no final de 2020 (contra 193 milhões de euros em 2019). Embora a covid-19 tenha reduzido o volume de

pagamentos a partir de março, a empresa explica que as perdas foram mais do que compensadas pelo crescimento em Subscrições, Investimentos e Negociação e planos corporativos com a Revolut e Revolut Business.

Já no objetivo rumo à rentabilidade, a Revolut diz que identificou potencial de profitability (lucro) a longo prazo. O lucro bruto aumentou 215%, de 45 milhões de euros em 2019, para 143 milhões de euros em 2020. Apesar disso, o prejuízo operacional ajustado ao ano inteiro subiu 24,5% para 142 milhões de euros.

A margem bruta melhorou 24 pontos percentuais - de 25% em 2019, para 49% em 2020. "Ambos os indicadores mostraram forte melhoria trimestre a trimestre", diz a empresa.

Já os prejuízos aumentaram 57%, de 124 milhões em 2019 para 196 milhões de libras no ano passado.

Apesar do controlo de gastos discricionários, os custos administrativos aumentaram para 310 milhões de euros, fruto do "investimento contínuo em crescimento do negócio, incluindo em funções das áreas de Risco, Compliance e Controlo Financeiro", revela a empresa.

A Revolut destaca ainda que a combinação do crescimento da receita com a melhoria da margem bruta, permitiu reduzir as perdas operacionais ajustadas trimestralmente, em 90%, de 64 milhões de euros no primeiro trimestre para sete milhões de euros no quarto trimestre de 2020.

A expansão internacional da empresa continuou com o lançamento de serviços nos EUA, Austrália e Japão, é indicado em comunicado. "O foco em estabelecer de forma sólida a Revolut e lançar produtos adicionais nestes mercados aumentará em 2021". A empresa já começou este ano a construir uma equipa na Índia liderada pela CEO na zona Paroma Chaterjee.

O fundador e CEO da Revolut, Nikolay Storonsky avança em comunicado que "as circunstâncias extraordinárias de 2020 criaram uma maior tendência para a gestão financeira a partir de plataformas digitais".

"Continuamos a inovar para facilitar a vida aos nossos clientes, lançamos 24 novos produtos de retalho e corporativos, expandimos para os EUA, Japão e Austrália e lançamos serviços bancários na Lituânia, ao mesmo tempo que aumentamos significativamente a nossa rentabilidade. Começamos 2021 com um negócio mais resiliente e produtivo que irá melhorar a nossa trajetória rumo ao crescimento exponencial", explica Nikolay Storonsky.