Revolut duplica clientes em dez meses e atinge um milhão em Portugal

Os cofundadores da Revolut, Vlad Yatsenko e Nikolay Storonsky. © DR

"Quase 10% dos portugueses já tem uma conta Revolut, um número verdadeiramente impressionante que reforça a nossa vontade de continuar a investir no mercado português". É com esta afirmação que Nik Storonsky, cofundador e CEO da Revolut, revela esta quarta-feira ao Dinheiro Vivo (DV) que a finetch tem praticamente um milhão de clientes no país.

O empresário russo, com cidadania britânica, veio esta quarta-feira a Portugal para participar na sétima edição da Web Summit. Estará no centre stage (palco principal) pelas 16h35 para falar sobre o impacto da Revolut no mundo financeiro. "Revolut's got a plan" (A Revolut tem um plano) é o tema do painel. Mas antes, durante esta manhã, esteve a falar com a comunicação social.

De acordo com Nik Storonsky, a Revolut duplicou o número de clientes no mercado português nos primeiros dez meses de 2022, logo após o lançamento do Revolut Bank em Portugal (dezembro de 2021). O banco português da Revolut surgiu pouco mais de um ano depois da criação do principal banco da Revolut na Lituânia (maio de 2020). Os clientes portugueses têm os seus depósitos até 100 mil euros protegidos, mas essa proteção está associada ao mecanismo de proteção lituano, onde a casa-mãe tem sede, e não ao fundo de garantia português.

Após a revelação de Storonsky, num comunicado partilhado com o DV, Ignacio Zunzunegui, head of growth for south Europe da Revolut, reitera a meta alcançada em Portugal e realça que a "ambição é continuar a investir no mercado português, alargando a equipa e lançando novas funcionalidades".

A operação portuguesa é, desde fevereiro, liderada por Ignacio Zunzunegui, que também tem responsabilidades em Espanha e Itália, e por Eduardo Pérez Toribio, head of lending em Espanha e Portugal. A empresa diz ter em Portugal uma equipa de 1.174 profissionais, a trabalhar nas áreas jurídicas, de recursos humanos, marketing e comunicação, bem como em engenharia de software e análise de dados.

Atualmente, a Revolut tem abertas 317 vagas para funções em Portugal. A fintech tem em Matosinhos, na região do Porto, os escritórios portugueses, considerando estes "um dos maiores centros tecnológicos da Revolut", a seguir ao Reino Unido (principal região onde é desenvolvido o negócio da Revolut).

O volume de downloads da aplicação disparou 87%, desde janeiro, em Portugal. Por cá, os pagamentos com cartão desta fintech aumentaram mais 50% face a 2021, e o valor dos depósitos em "cofres" (funcionalidade de poupança personalidades na aplicação) cresceu também mais de 50%.

A empresa também nota que as transações externas realizadas por portugueses, quando estão em viagem, subiram 58%. E os pagamentos entre utilizadores da aplicação da Revolut registaram um aumento de 34% nos pagamentos enviados e 31% nos pagamentos recebidos, desde janeiro.