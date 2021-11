Alexandra Costa 02 Novembro, 2021 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em cinco anos muito mudou no mercado das startups nacionais. Se antes "vendiam-se" ideias hoje a abordagem ao mercado dá-se com um modelo de negócio muito mais maduro e, muitas vezes, já com provas dadas. Esta é a opinião de Ricardo Lima, head of Startups da Web Summit, com que o Dinheiro Vivo conversou. Ninguém melhor do que a pessoa que escolhe as startups a estarem presentes no maior evento tecnológico a nível mundial para fazer uma avaliação do ecossistema nacional. E a nota não poderia ser mais positiva. Empresas com modelos de negócio mais maduros e consolidados, apoio por parte das entidades governamentais e uma maior aproximação aos centros de investigação. Não é por acaso que Portugal tem cinco unicórnios, o que, per capita, nos coloca acima de países como a França e Alemanha.

Como é que vês o mercado das startups em Portugal? Houve alguma alteração com a entrada da Web Summit em Lisboa?

A Web Summit, a primeira edição aqui em Portugal foi em 2016. Eu na altura estava a trabalhar para uma startup que é a GuestU e vejo bastantes mudanças no ecossistema de startups em Portugal desde então. A primeira mudança é que na altura, em 2016, nós não tínhamos assim grandes referências a nível de startups portuguesas, por exemplo, a terem grande sucesso lá fora. Desde então, temos já cinco unicórnios em Portugal. O último é o Remote. Só isso é uma grande diferença. Além disso, acho que, desde 2016, como tem havido uma enchente de capital e talento estrangeiro, agora haver muitas pessoas a trabalharem em Portugal remotamente. Agora parece que o trabalho remoto é uma tendência para ficar, este influxo de pessoas, de pessoas de diferentes nacionalidades, com skills diferentes das que tínhamos em Portugal também acaba por acrescentar muito valor ao nosso ecossistema. Portanto vejo agora muitas mais startups de ADN português a terem pessoas estrangeiras a trabalhar também nas próprias startups, o que acrescenta também valor ao próprio negócio da startup. Vejo um ecossistema muito mais maduro do que via em 2016.

Ricardo Lima, head of Startups da Web Summit, fotografado esta tarde em Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

Uma partilha de informação que ajudou a profissionalizar o ecossistema.

Não sei se diria profissionalizar, mas diria que é um ecossistema mais dinâmico. É um ecossistema que acaba por agregar muitas das coisas que outros ecossistemas lá fora, europeus, digamos Berlim, Londres, acabavam por já ter. Que é esta mistura de pessoas, de ideias, de grandes empresas também. Desde 2016 também temos vindo a ver empresas como a Mercedes como a BMW, como a própria Google, como a Revolut a estabelecerem aqui polos de inovação, o que faz também com que pessoas com skills muito particulares no mundo da tecnologia venham para cá. E quando uma pessoa, portuguesa, um estudante português tem contacto com este ecossistema é normal também começar a pensar de outra forma. Vejo um ecossistema muito dinâmico. E grande parte da resiliência que nós temos tido, depois desta pandemia - ou durante esta pandemia - as startups portuguesas mostraram-se muito resilientes, eu acredito que é pelo ecossistema estar mais maduro. Ter mais apoios, por exemplo, do próprio Governo. O próprio Governo português também tem apostado bastante no uso da tecnologia para alavancar a própria economia portuguesa.

Há pouco falou nos unicórnios. De que forma outras startups portuguesas se podem destacar neste mundo global?

Acho que as startups portuguesas, em primeiro lugar, há uma coisa que as diferencia em comparação com outros hubs de inovação. Uma das questões é que uma startup portuguesa desde a sua génese, ou seja, desde o seu nascimento, tem de crescer com ambições globais, porque o nosso mercado é relativamente pequeno. Se estivermos a comprar com uma startup que nasce nos EUA, uma startup que nasce no Brasil, que nasce na Alemanha. Essas startups com o próprio mercado interno já conseguem crescer de uma forma bastante razoável, bastante grande. Uma startup portuguesa quando nasce imediatamente começa a olhar para fora. E isso é algo que nos caracteriza já desde a antes de 2016. Agora também se vê muito isso. Startups portuguesas que têm logo ambições globais. Portanto, têm logo ambições internacionais. Acho que uma das coisas que uma startup portuguesa tem de fazer para se destacar, no mercado global, acaba por ser exatamente isso: a procura do mercado global. Portanto é ter contacto com investidores e clientes internacionais, ter contacto com os potenciais parceiros internacionais, para começar a ter já esse horizonte bem aberto, desde a sua génese. Acaba pro ser o que as startups portuguesas precisam de fazer desde o seu nascimento é, precisamente, essa procura internacional.

Uma das coisas que faz na Web Summit é avaliar as candidaturas das startups. Como é que vê Portugal? O nosso rácio de startups versus a nossa dimensão, comparativamente com outros mercados?

Há pouco falava dos cinco unicórnios. Portanto, per capita Portugal tem mais unicórnios que países como a França ou a Alemanha. O que é algo extraordinário. Vejo... lá está, ligado ao que estávamos a falar, como o ecossistema também está mais maduro, acho que também há uma coisa que é preciso referenciar. Criar uma startup não é fácil. E acho que houve muitas startups, numa outra fase - um pouco mais no passado - que eram startups que eram criadas porque simplesmente estava na moda. Era uma moda criar startups. Agora quando eu falo com startups portuguesas o próprio modelo de negócio já está muito mais profissionalizado. Já se nota essa preocupação em criar uma startup porque se encontra algo no mercado que se quer resolver. E essa solução, nesse mercado, dá azo, então, ao crescimento de um negócio. Vejo que, ao nível das startups e ao nível do ecossistema a criação de organizações como a Startup Lisboa, a Startup Braga, como a Startup Madeira, a Startup Açores, vejo as próprias entidades governamentais a apostar muito na criação de condições que ajudam as pessoas a criarem empresas. Uma startup acaba por ser só um negócio que usa a tecnologia para crescer.

Essa criação de condições poderá, também, ser uma ferramenta para atenuar a desertificação do país? O criarmos condições, no interior do país, para termos estas empresas?

Sim. Vejo isso como algo que é verdadeiro e que é uma tendência atual. Esta questão do trabalho remoto. Com a pandemia aquilo que aconteceu foi que muitas empresas tiveram, forçosamente, que abraçar a tecnologia como forma de trabalhar. muitas empresas que antigamente obrigavam as pessoas a irem ao escritório todos os dias começaram a ver, realmente, que as pessoas podem fazer muitos trabalhos que estão ligados à tecnologia - obviamente que há muitos trabalhos que não podem ser feitos à distância - e vejo que a criação destes polos de inovação pode ajudar a combater a desertificação, especialmente no interior do país. E temos um caso, que é o caso do Fundão. O Fundão criou um polo tecnológico. Eu ainda hoje recebi um email de uma startup brasileira a dizer que vai abrir o escritório no Fundão. Portanto, isso ajuda a trazer pessoas, não só do nosso país para fora dos polos citadinos, fora de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, para o próprio interior. Porque agora, cada vez mais, as pessoas começaram a valorizar outras coisas, outro estilo de vida. Eu próprio tenho pessoas na Web Summit, na minha equipa, que se mudaram para fora da cidade e que procuram um estilo de vida mais pausado, mais calmo. Um estilo de vida mais ligado à natureza. E aí, claramente, o interior tem muito a oferecer. Temos sítios, no interior do nosso país, absolutamente lindíssimos, que estão a ganhar uma nova vida com este influxo de pessoas que procuram algo que a cidade não lhes está a dar.

Ricardo Lima, head of Startups da Web Summit, fotografado esta tarde em Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

Uma outra coisa, curiosa, que está a acontecer é uma maior aproximação entre os polos tecnológicos e os centros de investigação, as universidades. Aliás, muitas dessas startups resultam de projetos de investigação.

Sim. Temos o caso do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, que acaba por ser uma das melhores aceleradoras do mundo e que tem essa ligação muito, muito forte, à Universidade de Coimbra. Há muitos projetos que nascem de investigação e que acabam por dar grandes startups. Um dos casos, também português, de linguística, que é uma plataforma de inteligência artificial, que cresce de um projeto de investigação. E, agora, acaba por ser uma das startups, a nível de referência que as startups portuguesas têm. Que é uma startup com ADN especificamente português, com uma mulher co-founder, que é a Daniela, que, há poucas semanas foi nomeada num corpo de apoio ao presidente dos EUA na investigação da inteligência artificial. E que está ligada exatamente a isso. Nós temos grandes universidades em Portugal. universidades que não têm nada que desejar, digamos assim, a universidades internacionais. E esse próprio talento ajuda-nos, também, exatamente nessa criação de startups.

Essa aproximação e o facto de procurarem dar resposta a uma necessidade do mercado também as ajuda a prosperar, porque não é apenas uma ideia.

Exatamente. É algo que já está baseado em dados concretos. Há uma diferença também na criação de uma startup nesse contexto, que está documentada, de uma criação de startups que não tem por base projetos de investigação. Por definição um projeto de investigação já está a testar uma hipótese. Há uma hipótese e procuram-se dados que ou validem essa hipótese ou que não a validem. Validando essa hipótese obviamente que criar um negócio à volta dessa hipótese é muito mais fácil porque já se tem os dados, versus um dos grandes desafios de uma startup - não nesse contexto - que é, exatamente, validar o problema. Para isso muitas vezes é tentativa e erro, é investir em marketing, em vendas, para tentar validar. E é aí que, normalmente, as startups acabam por falhar. Que é quando essa validação não é bem feita, quando não encontram o problema no mercado e quando tentam forçar esse problema. Quando tentam forçar uma solução para um problema que não existe.