Ricardo Mexia e Filipe Froes sobre a pandemia. "Governo devia ouvir os especialistas e a ciência"

Neste episódio do Made in Tech contamos com um conjunto de especialistas portugueses que têm surgido nos noticiários diariamente por causa da pandemia. Falámos de tecnologia e ciência em tempos de pandemia com Ricardo Mexia e Filipe Froes.

No caso de Ricardo Mexia, é médico de Saúde Pública e epidemiologista, professor e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Aos 11 minutos do podcast pode ouvir as suas críticas ao governo por não ouvir os especialistas:

"O governo ouve quem entende ouvir, mas de facto não tem ouvido nem os representantes dos profissionais nem a academia, ou seja, isso não tem acontecido. Desde o início, aliás. O que até contrasta com o que tem acontecido agora com a task force de vacinação, tem tido essa preocupação de reunir com as associações profissionais e numa lógica de partilhas os desenvolvimentos, mas recolher os contributos e aí tem sido um diálogo frutuoso. Mas a nível central isso não tem acontecido."

"Acho que é fundamental que quem quer que seja que tome decisões ouça os especialistas e tome decisões baseadas na ciência. Tem havido uma grande mistura entre o papel dos técnicos e o papel político, mas isso para mim deve ser clarificado. E é legítimo que quem foi eleito para cargos públicos tome decisões que não são necessariamente alinhadas com os cientistas e técnicos, mas isso tem é de ser transparente. Aliás, já o fez quando logo na fase inicial o Conselho Nacional de Saúde Pública não recomendava o fecho das escolas e o governo as fechou."

Filipe Froes a ser vacinado há uma semana © Cedida pelo próprio

Filipe Froes é médico pneumologista, investigador da Nova de Lisboa e coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos e consultor da Liga Portuguesa de Futebol. O responsável, que já foi vacinado, explica com pormenor porque as novas vacinas foram feitas em tempo recorde e como os novos métodos utilizados podem ser determinantes para novas descobertas na ciência.

Fala ainda do início do ano negro em termos de números de internamentos, de mortes e novos casos - que só se irão refletir nos próximos dias - e admite preocupação com a capacidade do SNS para o que se aproxima.

Nas duas conversas (que foram em separado) também são respondidas as seguintes questões:

Como é que ciência e inovação estão a fazer a diferença nesta pandemia do novo coronavírus?

De que forma é possível fazer melhor e tirar lições para o futuro?

A telesaúde poderia ter sido determinante para evitar mortes em excesso no país?

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública © Orlando Almeida / Global Imagens

Falamos ainda em desinformação nas redes sociais em tempos de pandemia, a forma como nem todos os estudos devem ser considerados e como os testes e as máscaras vão continuar a ser importantes durante 2021, mesmo com a vacina.

