Rita Marques "vende" Portugal a uma plateia de investidores e nómadas

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo © Gerardo Santos / Global Imagens

Alexandra Costa 04 Novembro, 2021

Numa sessão virada para o nomadismo Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, "vendeu" Portugal como um país seguro, com bom tempo e uma boa qualidade de vida. Um local onde, como afirmou, ainda é possível beber um café por 65 cêntimos - algo que em qualquer outro país é impossível - e ter uma vida muito confortável.

Questionada sobre a importância da Web Summit afirmou que o resultado é positivo, não só em termos de afirmação da marca Portugal, mas também ao nível da atração de negócio, investidores e startups. Cabe o país, acrescentou, criar condições que proporcionem os atrativos certos, quer para os empregadores quer para os empregados, para vir para cá. Porque, referiu, sim, as pessoas querem melhores salários, mas não querem apenas isso. E Portugal oferece condições ímpares para quem se quer instalar e investir no nosso país.

E se é verdade que Portugal - e o mundo - enfrentam dificuldades ao nível do recrutamento Hanno Renner, CEO da Personio acredita que as pequenas e médias empresas terão, ainda, mais dificuldades. Empresas ou países, porque, comparado com outros mercados, Portugal é um pequeno/médio país. Sobre isso, Rita Marques defendeu uma espécie de comunidades de empregadores e de empregados, onde ambas as partes se pudessem encontrar por forma a conseguir uma situação win-win, onde se conseguisse satisfazer as necessidades dos empregadores mas, também, dos funcionários.