Road 2 Web Summit. Galp dá cinco mil euros ao melhor 'pitch'

Andy Brown, CEO da Galp

A Galp vai apoiar com cinco mil euros a startup vencedora do melhor pitch do bootcamp Road 2 Web Summit, iniciativa organizada pela Startup Portugal entre 27 e 28 de outubro, que pretende alavancar a presença de jovens empresas de rápido crescimento nacionais, na Web Summit, que se realiza entre 1 e 4 de novembro.

Em comunicado, a Galp anuncia esta terça-feira que quer aproveitar Web Summit para aprofundar debate da descarbonização e transição energética. Começa com um apoio às startups portuguesas no Road 2 Web Summit. Por isso, está a preparar uma série de iniciativas no âmbito da feira tecnológica co-criada por Paddy Cosgrave.

Além de apoiar a iniciativa Road 2 Web Summit, no primeiro dia da Web Summit, a petrolífera portuguesa vai particiar Corporate Innovation Summit, com a diretora de inovação da Galp, Ana Casaca a explicar o o papel da empresa e da inovação na transição energética.

Um dia depois, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, vai responder á questão 'Pode o setor energético transitar para a neutralidade carbónica?'. O gestor participará no Corporate Innovation Stage numa conversa que pressupõe a descoberta de soluções para os desafios que a transição energética colocam às petrolíferas. O momento será o mote para Andy Brown anunciar um novo programa de inovação da Galp, aberta a todo o ecossistema.

"A inovação é uma prioridade para a Galp que, em constante colaboração aberta com todo o ecossistema, identifica, testa e escala oportunidades que criam um valor sustentável para a empresa e para todos os seus stakeholders", lê-se num comunicado.

Na Web Summit, a Galp terá um stand de 81 metros quadrados no pavilhão 1, onde dará a conhecer uma experiência imersiva fruto de uma tecnologia desenvolvida com várias universidades e que no futuro poderá descarbonizar qualquer processo industrial.