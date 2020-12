Robôs da Boston Dynamics já dançam. Veja o vídeo

Boston Dynamics

A Boston Dynamics, fundada como um spin-off do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, continua a partilhar as capacidades das suas invenções robóticas - como parkour, backflips e abertura de portas.

Na sua última publicação, a empresa revelou mais uma das habilidades dos seus robôs Atlas e Spot, num vídeo que compila todo o tipo de manobras "corporais" e ao qual Elon Musk, CEO da Tesla, reagiu: "Isto não é CGI" (animação gerada por computador).

Ao som do clássico Do You Love Me, os robôs mostraram os seus movimentos de dança, que não tardaram a encantar os internautas, atingindo a 17ª posição dos vídeos mais visualizados no Youtube.

"Toda a nossa equipa se reuniu para celebrar o início do que esperamos que seja um ano mais feliz", afirma a empresa, desejando um feliz Ano Novo, em nome da Boston Dynamics.

A empresa foi vendida neste final de ano à Hyundai.