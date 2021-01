Robôs para a casa, táxis voadores, PCs e acessórios da saúde ao sexo. CES 2021 marca tendências

Costuma realizar-se em Las Vegas mas este ano foi online. A feira de tecnologia CES traz sempre tendências não só para o ano que agora começa, mas também para o futuro da tecnologia.

A pandemia trouxe novas apostas, muitas focadas nas nossas casas - que passaram a ser palco principal não só para as noites, mas também os dias de trabalho. Falamos ainda de máscaras inteligentes com sistemas para amplificar a voz, acessórios de saúde e sexuais e muito, muito mais.

A jornalista Ana Rita Guerra, correspondente do Dinheiro Vivo, DN e Lusa em Los Angeles, assistiu às principais conferências e explica-nos o que deve saber sobre a Consumer Electronics Show.

Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made In Tech. Em breve teremos um episódio especial com entrevista à mulher mais temida pelos gigantes tecnológicos, Margrethe Vestager, a vice-presidente da Comissão Europeia e com a responsabilidade de preparar a Europa para a era digital.

Made in Tech EP4 00:00 00:00

(Pode ouvir e seguir o nosso podcast nos Apple Podcasts e no Spotify)

Neste episódio também falamos do que aconteceu esta semana a nível tecnológico, dos gigantes tech banirem Trump e serviços como Parler, ou a forma como o WhatsApp parece estar em sarilhos com a nova política que obriga os utilizadores a partilhar dados com o Facebook.

Alguns dos produtos mais conhecidos lançados na feira CES, em Las Vegas:

Blu-ray (2003)

Xbox (2001)

DVR (1999)

HDTV (1998)

DVD (1996)

MiniDisc (1993)

Apple Newton (1992)

Tetris (1988)

NES (1985)

Amiga (1984)

Commodore 64 (1982)

camcorder (1981)

CD (1981)

Atari 400 (1979)

Pong (1975)

Laserdisc (1974)

VCR (1970)

