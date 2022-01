Robôs que servem bebidas, carros que dobram como escritório: as novidades da LG

Apresentação da LG no CES 2022 © LG

Se a ideia de uma casa onde os eletrodomésticos se atualizam constantemente e há robôs a servir bebidas é apelativa, então a visão da LG Electronics para "uma vida melhor" funciona na perfeição. A fabricante sul-coreana apresentou as suas maiores novidades para 2022 no arranque da feira de tecnologia CES, em Las Vegas, que este ano está a decorrer num misto entre virtual e presencial.

A apresentação da LG foi virtual e não teve os momentos espampanantes de edições anteriores, mas conteve aspetos interessantes que mostram um vislumbre do futuro conectado dentro - e fora - de casa.

Um dos componentes mais interessantes foi o robô CLOi ServeBot, basicamente um empregado de mesa robótico que prepara e serve bebidas. Na mesma linha, a LG mostrou um CLOi que faz entregas: é um robô com rodas todo-o-terreno desenhado para entregar encomendas tanto no interior como no exterior, capaz de rolar entre passeios e contornar obstáculos pelo caminho.

Outro momento interessante da apresentação foi o conceito de transporte autónomo em que a LG tem vindo a trabalhar. O "Omnipod" é uma espécie de tudo-em-um que não apenas leva os passageiros ao seu destino, mas pode transformar-se num escritório, num estúdio de fitness, numa loja com produtos, uma sala de estar ou um um sítio para descansar. Confusos? Pois. É uma das visões mais ambiciosas da indústria para o transporte autónomo, embora ainda não tenhamos pormenores suficientes para perceber como irá funcionar no mundo real.

Mais próximo está a inovação no software LG Cockpit para as consolas automóveis. "Estamos a atualizar o hardware e o software para transformar a sua experiência dentro do carro", prometeu o CEO, William Cho.

A LG está também a trabalhar em tecnologia de comunicação V2X, usando 5G, para avisar condutores e ciclistas de possíveis colisões antes que elas ocorram.

Casa conectada

Futurismos à parte, a grande força da LG está na diversidade e fiabilidade dos seus eletrodomésticos, cada vez mais interconectados. A fabricante anunciou que as suas máquinas de lavar vão passar a receber atualizações regulares, à semelhança do que acontece com smartphones e computadores, adicionando novas funcionalidades e melhorando o desempenho. Seguir-se-ão os frigoríficos e purificadores de ar - um dos quais fez uma aparição na apresentação dobrando como aquecimento.

É claro, não poderiam ficar de fora as televisões, que sempre recebem grande destaque. A LG refrescou o seu alinhamento com novos tamanhos e os habituais avanços na qualidade da imagem. Os novos modelos OLED G2 e C2 oferecem "mais brilho para imagens ultra-realistas com incrível clareza e detalhe."

Mas é no tamanho que cai o queixo, com o primeiro modelo OLED de 97 polegadas e um G2 de 83 polegadas. A série C2 passa a oferecer maior variedade de tamanhos, começando agora nas 42 polegadas, que a LG diz ser "ideal para videojogos".

Foi introduzido também um monitor de apoio com um nome interessante, "StanbyME", que é descrito como um ecrã móvel e sem fios que pode acompanhar o consumidor em qualquer canto da casa.

Na apresentação, está na cozinha a auxiliar a dona com uma receita, beneficiando da funcionalidade room-to-room share, que passa o conteúdo que está a dar numa televisão para outra com um simples comando de voz.

O CES 2022 decorre até sexta-feira em Las Vegas.