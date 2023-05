Rose RS 150: O canivete suíço da reprodução de música digital

Atualmente o serviço de streaming de música digital da Apple é aquele que disponibiliza o conteúdo com qualidade sem compressão (lossless) pelo preço mais baixo no mercado. Por 7.50 euros mensais temos à disposição um catálogo de mais de 100 milhões de músicas com resolução até 24-bit e 192 kHz.

É verdade que o catálogo tem uma forte aposta no Hip-Hop e Pop, sendo estes os géneros que o algoritmo sugere com frequência. Recentemente, a Apple demonstrou uma espécie de compromisso com os subscritores do serviço com pretensões audiófilas ao passar também a disponibilizar o extenso catálogo de música clássica comprado à Primephonic.

No entanto, paradoxalmente, no ecossistema da Apple (iPhone, iPad, Mac, Airpods), não é possível tirar partido da qualidade lossless através de Bluetooth. O codec utilizado pela marca apenas permite um bitrate de 320 kbps, muito inferior aos 1411 kbps que contém um CD. É possível contornar a situação ligando o equipamento a um DAC (conversor digital para analógico), externo, mas deixa de ser prático, sobretudo se quisermos ouvir música num sistema de alta-fidelidade convencional.

A maioria dos streamers disponíveis no mercado não suportam a plataforma de música digital da Apple. O Rose RS 150, para além de a suportar, permite tirar partido de toda a música com qualidade 24-bit e 192 kHz disponíveis no seu catálogo. Além deste, estão contemplados todos os restantes serviços de alta resolução, incluindo alguns menos óbvios.

Flexibilidade é a palavra de ordem no que toca à sua utilização, estando também contemplados os serviços mais comuns, como: Spotify Connect, Tidal, Qobuz, para além de centenas de rádios online. É ainda Roon Ready e tem certificação para descodificação total MQA. Para além disso é possível ripar a sua coleção de CD para um disco SSD que terá de ser instalado internamente, bem como desfrutar de música já guardada num disco USB ou num NAS.

Na verdade, o RS 150 é um DAC/Streamer AV 4K, o que significa que o pode também ligar à televisão por HDMI ARC e ver conteúdos UHD. Com um elegante corpo feito a partir de uma única peça de alumínio e as dimensões de um componente standard de alta-fidelidade (430mm x 318 mm x 124mm), o destaque vai todo para o ecrã tátil LCD com quase 15 polegadas. Nele, além de se poder controlar o equipamento, é possível também ver vídeo.

O excelente funcionamento da interface não é obra do acaso

O excelente funcionamento da interface não é obra do acaso, a empresa "irmã" da HiFi Rose, a Citech, já fabrica "set-top-boxes" para televisores há muitas décadas e mais recentemente quiosques digitais interativos com sistema operativo proprietário.

A utilização de hardware potente com o sistema operativo Android assegura a robustez da interface, não existe praticamente nenhum tipo de ficheiro de áudio ou vídeo que o RS 150 não consiga tocar. Graças ao DAC com o chip Asahi Kasei AK4499EQ, o departamento de áudio suporta PCM até 32bit / 768KHz e DSD512 (22.5792Mhz) nativos. A utilização de um femto clock garante a frequência de relógio certa para a ausência de distorção (jitter).

Por muito gratificante que seja utilizar o largo ecrã sensível ao toque para escolher música, é mais prático fazê-lo a partir do sofá com a aplicação da Rose. Com curiosidade, decidimos explorar a aplicação RoseTube, uma aplicação onde figuram vídeos de música e concertos do YouTube, selecionados com a melhor qualidade de vídeo e áudio, e a curadoria da própria Rose. Vimos e ouvimos o concerto "Woke up Dreaming" ao vivo em Carnegie Hall como o guitarrista Joe Bonamassa e Tina Guo, a violoncelista que colabora regularmente com o compositor Hans Zimmer em bandas sonoras de filmes como "Dune", "The Lion King", ou "Gladiator".

Se bem que a visualização da imagem no ecrã do RS 150 não seja o mais prático numa sala de estar, é possível fazê-lo, caso se opte por uma configuração mais próxima, como por exemplo, numa secretária de escritório. Para isso basta ligar um par de colunas amplificadas e fica com um sistema de alta-fidelidade extremamente competente.

Neste caso, assistimos ao vídeo tirando partido da ligação HDMI para um televisor 4K, e o resultado foi espetacular. O virtuosismo de Guo e Bonamassa foi expresso com um realismo extraordinário, e a partir daí quase não parámos de ver concertos "Tiny Desk". Optando pelo streaming apenas de música a performance também não desilude, muito pelo contrário, especialmente no que toca a vozes, que são reproduzidas com muita naturalidade. Ligado no nosso sistema principal através das saídas balanceadas, nas músicas com passagens mais silenciosas ouvimos, silêncio.

O Rose RS 150 é possivelmente o DAC/Streamer mais democrático do mercado. Ainda tem uma grande coleção de CD? Sem problema, pode passar tudo para um disco e ouvir de forma confortável. Já tem muita música guardada num disco externo ou num NAS? Tranquilo, é só ligar e começar a ouvir inclusive formatos e reroluções até: PCM 768kHz/32bit e DSD512/ 1 bit 22MHz. Só ouve streaming? Perfeito, utilize uma ou várias plataformas, a escolha é sua. Até pode fazer upsampling para melhorar a qualidade do som naquelas que não têm lossless.

Os anglo-saxónicos têm um termo para um produto assim: "Jack of all Trades". Para nós o Rose RS 150 é um verdadeiro canivete suíço da reprodução de música digital. Tanto pode ser usado para descobrir música de forma divertida, como para fazer uma audição mais crítica.

Rose RS 150: 4 399 euros Ajasom