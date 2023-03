Salesforce é a mais recente empresa a integrar ChatGPT nas suas plataformas

© D.R

A especialista em CRM Salesforce é a mais recente empresa a anunciar uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT nas suas plataformas Slack e Customer 360. O anúncio acontece numa altura em que o bot conversacional continua a fazer ondas no mercado da Inteligência Artificial e várias outras empresas anunciaram integrações. A OpenAI criou uma interface de programação aplicacional para o ChatGPT e várias empresas, desde a Snap e Instacart à Shopify e Speak estão a usar o serviço. A Microsoft investiu na OpenAI e está a integrar a tecnologia em diversos produtos, incluindo o motor de busca Bing.

"A aplicação ChatGPT para o Slack integra profundamente o poder dos grandes modelos de linguagem do OpenAI na interface de conversação do Slack", disse Noah Desai Weiss, diretor de produto do Slack, sobre o anúncio.

"Não poderia haver um ajuste mais natural. Esta parceria dará aos utilizadores do Slack novos superpoderes, ajudando-os a aceder ao conhecimento coletivo dos arquivos de canal das suas organizações", continuou. A novidade foi anunciada no evento TrailblazerDX 2023 e o intuito é combinar o conhecimento encontrado no Slack com a inteligência do ChatGPT.

Assim, a aplicação construída pela OpenAI na plataforma Slack vai explorar a tecnologia de Inteligência Artificial generativa do ChatGPT, com o objetivo de criar resumos instantâneos de conversas, ferramentas de pesquisa e assistência de redação diretamente no Slack.

Segundo detalhou a Salesforce, a integração permitirá às empresas atualizarem-se mais rapidamente em canais ou threads; encontrarem respostas instantaneamente para qualquer projeto ou tema; e criarem rascunhos de mensagens em poucos segundos.

As ferramentas de pesquisa com tecnologia IA "permitem que os utilizadores aprendam e desenvolvam conhecimento mais rapidamente diretamente no Slack, seja ao pesquisar práticas recomendadas, procurando uma nova conta e muito mais", indicou a empresa em comunicado.

Por outro lado, também facilitam a comunicação com clientes e equipas, ajudando a redigir comunicações. "Os utilizadores podem gastar menos tempo a elaborar respostas, atualizações de status e notas de reunião - e mais tempo a colocar planos em ação", descreve a Salesforce.

A gigante do CRM divulgou uma pesquisa, intitulada "Generative AI in IT" (IA generativa nas TI) segundo a qual a maioria dos líderes seniores de TI acreditam que a IA generativa tem o potencial de os ajudar a dar melhor resposta aos seus clientes, aproveitar os dados e operar com mais eficiência. A maior parte (81%) acredita que a IA generativa deve combinar fontes de dados públicas e privadas.

Einstein GPT e 250 milhões para desenvolvimento

Houve outros anúncios relevantes. Um foi a disponibilização do Einstein GPT, tecnologia de IA generativa para CRM que vai fornecer conteúdo criado por IA em todos os serviços da empresa: vendas, serviços, marketing, comércio e interação TI. É a próxima geração da plataforma preditiva alimentada por IA da Salesforce, Einstein.

O outro anúncio foi o lançamento de um fundo de 250 milhões de dólares para a IA Generativa através do braço de investimento Salesforce Ventures.

Este fundo, explicou a empresa, "será utilizado para investir em startups com alto potencial, fortalecer o ecossistema e estimular o desenvolvimento de comunidades de IA responsável, confiável e generativa."