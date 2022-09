Salesforce promete "maior inovação" para CRM em décadas com plataforma Genie

Marc Benioff e Brett Taylor na Dreamforce 2022 © Future

A Salesforce anunciou hoje o lançamento da plataforma Genie, que disse que irá trazer a "maior inovação" em décadas à gestão de relacionamento com o cliente, CRM na sigla inglesa. A chave é a sua transformação numa plataforma em tempo real.

"Este é um incrível novo dia para todos nós", disse o co-CEO Brett Taylor durante a keynote de arranque do evento Dreamforce, onde a novidade foi anunciada com a ajuda de Nicolas Hieronimus, o CEO da L"Óreal. Esta é uma das empresas que já está a usar a plataforma.

"Reimaginámos por completo o nosso CRM, a partir do zero, para permitir aplicações que simplesmente não eram possíveis antes", explicou Brett Taylor. "Com a Genie, adicionámos uma nova funcionalidade fundamental: uma plataforma de dados hiperescala em tempo real", continuou. "Está tudo à volta dos dados", frisou, referindo que será possível "injetar dados em tempo real e dados históricos para criar uma única fonte de verdade."

Alimentando a Salesforce Customer 360, a Genie permitirá às empresas tirar maior partido dos dados e usá-los para melhorar a sua oferta de vendas, serviços, marketing e comércio.

"Isto muda o jogo para o CRM", disse Taylor. "O Salesforce Customer 360 é o primeiro CRM do mundo em tempo real."

Executada na nuvem pública da Salesforce Hyperforce, a Genie inclui conectores integrados que trazem dados de todos os canais, sejam estes móvel, web ou API, dados obsoletos através do MuleSoft e dados históricos de data lakes. O resultado é a criação de um registo unificado do perfil do cliente, sintetizado em gráficos em tempo real, com medidas acionáveis imediatas no Customer 360.

"Nunca estive tão entusiasmado com a força da nossa plataforma central", disse Taylor. "O ritmo de inovação nunca foi tão rápido."

Com um evento que regressou plenamente ao formato presencial em São Francisco, Taylor partilhou o palco com o co-CEO Marc Benioff, com o qual trocou gracejos e ideias sobre os anúncios. Os executivos chegaram a usar orelhas de coelho durante a keynote de arranque do evento, aludindo à nova mascote da Genie, numa exibição de otimismo nesta fase pós-pandémica e pré-recessiva que vivemos.

Uma das outras áreas em que os responsáveis anunciaram novidades foi na Slack, plataforma de comunicação interna que a Salesforce adquiriu há cerca de um ano. Passa a haver ligação direta entre a Slack e a Customer 360 e foi introduzida a Slack Canvas, descrita como "superfície no Digital HQ que vai transformar a forma como as equipas podem selecionar, organizar e partilhar recursos."

Houve ainda uma porção dedicada à descarbonização económica e a jornada rumo às emissões zero, com o lançamento do Net Zero Marketplace. Trata-se de uma plataforma de créditos de carbono que liga consumidores e eco-empreendedores, com uma série de parceiros fundadores de relevo - entre os quais a Climate Impact Partners, Lune, Native Energy, Respira International, South Pole, Cloverly e Pachama. A ideia é que a plataforma seja segura, simples e transparente para facilitar as compras de créditos de carbono. A empresa cita estimativas de que o mercado global voluntário de carbono cresça para 50 mil milhões de dólares em 2030.

O evento anual Dreamforce decorre em São Francisco até 22 de setembro.