Samsung antecipa novo modelo S21: "pandemia trouxe mais adeptos aos topos de gama"

Os novos topos de gama da Samsung, os S21 (há ainda o S21+ e o Ultra), apostam em novo design, melhor zoom, novas funções de vídeo e preços mais baixos e foram revelados quinta-feira, num evento online chamado Unpacked - ficam disponíveis a 29 de janeiro.

A marca sul-coreana que domina as vendas de smartphones no mundo (e em Portugal) lançou os modelos mais cedo do que o habitual - costuma ser em fevereiro. José Correia, diretor de Produto e de Marketing da área Mobile da Samsung Iberia (Portugal e Espanha), explica-nos que está relacionado com uma das tendências da pandemia: "As pessoas estão a preferir cada vez mais os modelos topo de gama e a preferir a última tecnologia e quisemos lançar o mais cedo possível o novo modelo até porque incluímos agora funcionalidades de vídeo úteis na vida remota".

O responsável admite que o setor dos computadores disparou em vendas durante a pandemia, tal como o dos tablets - a Samsung cresceu 30% nestes últimos -, mas o mercado dos smartphones caiu cerca de 10% em valor durante a pandemia em 2020. Ainda assim a Samsung cumpriu o objetivo e ganhou quota de mercado de 2%, aumentando a distância para a Huawei - mas viu a Apple aproximar-se.

"Cada vez mais as pessoas veem o smartphone como uma importante ferramenta de trabalho, um companheiro para o dia a dia e gastam mais por isso para terem boa qualidade de imagem e rapidez na utilização"

Durante o confinamento houve perdas de 70% nas vendas num mercado mais maduro onde as pessoas compram com menos frequência, mas gastam cada vez mais dinheiro "porque viram com as videoconferências e o aumento do uso do vídeo na pandemia a necessidade de ter um bom telefone". "Cada vez mais as pessoas veem o smartphone como uma importante ferramenta de trabalho, um companheiro para o dia a dia e gastam mais por isso para terem boa qualidade de imagem e rapidez na utilização", diz.

A nova loja online da Samsung ajudou a compensar a falta do retalho nas lojas - "as vendas online chegaram a valer 35% e terminaram o ano a valer 16%, antes da pandemia era de 8%".

E o rei dos dobráveis foi o Fold 2, de 2049 euros

A aposta nos modelos dobráveis com novo formato (a abrir ao estilo livro) e a tecnologia 5G em 2021 são apostas fortes para o crescimento e onde a Samsung quer ser líder, com o responsável a admitir que os preços irão baixar nos novos lançamentos.

Em 2020 só 3% das vendas de modelos premium da Samsung em Portugal foram dobráveis e o mais bem sucedido até foi o mais recente e caro: o Fold 2, com preço de 2049 euros, que atraiu mais executivos, artistas e jogadores de futebol.

No caso do S21, que passou a só ter terminais com 5G, tem um preço mais baixo "para convencer mais utilizadores" até porque a Samsung acredita que em 2021 "haverá mais pessoas a querer mudar de telefone porque o 5G também chega a Portugal".

O valor base do S21 desceu 100 euros face ao S20 do ano passado (€879), o mesmo aconteceu com o modelo mais exclusivo, o S21 Ultra (€1279) - que aposta em quatro câmaras, uma com zoom ótico de 3x e outra de 10x (e zoom digital até 100x) .

Nas novas ferramentas de software de vídeo destaque para a possibilidade de filmar em simultâneo com a câmara principal e frontal, ao estilo vlogger e a possibilidade de fazer de realizador, com vídeos que permitem seleção de lentes e ângulos diferentes enquanto se grava.

A Samsung acredita, assim, que o mercado de smartphones possa crescer em 2021.

Outra aposta são os wearables, onde a Samsung apresentou esta semana os novos Buds Pro, auscultadores sem fios com melhor cancelamento de ruído - e sistema inteligente para desligar o sistema quando falamos com alguém.