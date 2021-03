Samsung apresenta a linha 2021 de ecrãs e companhia. Do Micro LED, aos monitores e projetores

Dinheiro Vivo 02 Março, 2021 • 21:40 Partilhar este artigo Facebook

A Samsung Electronics apresentou esta tarde a sua linha 2021 de Micro LED, Neo QLED, ecrãs Lifestyle, monitores e soundbars (barras de som) no seu evento virtual Unbox & Discover.

A pandemia da covid-19 veio obrigar a um aumento do tempo que é passado em casa e, muitas vezes em frente aos ecrãs de televisão ou computadores. Para tal, as inovações mais recentes da Samsung vêm permitir que os consumidores desfrutem ao máximo dos seus ecrãs, trabalhem com mais eficiência, comuniquem com eficácia e explorem os seus gostos pessoais.

Ao longo das últimas décadas, as televisões foram vistas apenas como um meio para assistir a filmes e a programas. Agora, mais do que uma simples fonte de entretenimento, as TVs servem como salas de conferências e verdadeiros centros de saúde e bem-estar.

No ano anterior, a forma como os consumidores olham para os seus ecrãs alterou-se profundamente - e, ao tirar proveito de muitos recursos pela primeira vez, as pessoas "estão a redefinir o papel que a TV desempenha nas suas vidas", diz a empresa.

Assim, a Samsung, juntamente com as novas funcionalidades, está empenhada em oferecer a melhor experiência de visualização possível.

Micro LED

Com um "brilho soberbo, pretos profundos e qualidade de imagem de tirar o fôlego", a tecnologia Micro LED pretende oferecer uma experiência de visualização inovadora e duradoura, graças ao que a Samsung chama de LEDs inorgânicos que ajudam a prevenir falhas e garantem que o ecrã permaneça vibrante ao longo de toda a vida.

Lançado em 2018 no formato da "The Wall", é o expoente máximo em qualidade e tamanho de imagem. Caracterizado como um sistema totalmente configurável de módulos que pode atingir as incríveis 292 polegadas de tamanho para uma experiência única. Com a sua flexibilidade inerente, a "The Wall" requer instalação profissional em casa ou no escritório.

Agora, em 2021, a Samsung traz o poder da tecnologia Micro LED para o formato de uma TV tradicional, sem que haja a necessidade de montagem e instalação profissional. O MICRO LED está disponível nos tamanhos 110'' e 99'' a nível global a partir desta primavera, enquanto o formato de 88'' será lançado no próximo outono. Já o tamanho de 76'' está prometido para o futuro.

O MICRO LED pode transformar-se em 4 ecrãs, com a 4Vue (Quad View), os consumidores podem assistir confortavelmente até quatro fontes de conteúdo simultaneamente - para que possam acompanhar vários desportos ao mesmo tempo ou fazer um stream enquanto jogam um videojogo, tudo em qualidade e tamanho impressionantes. A acrescentar, a Micro LED oferece ainda uma qualidade de imagem realista em escala de grandes dimensões out of the box.

Samsung Neo QLED

A Samsung desenvolveu o Samsung Neo QLED, sobretudo, para melhorar a experiência de visualização. A espetacular experiência de visualização do Samsung Neo QLED é potenciada pelo processador Neo Quantum da Samsung, bem como pelos novos Quantum Mini LEDs que têm 1/40 do tamanho dos LEDs tradicionais - que fornecem um controlo de luz ultrafino. Com pretos mais profundos, luzes mais brilhantes e tecnologia mais inteligente do que nunca, o Samsung Neo QLED oferece uma imagem ultra-realista.

Quando se trata de videojogos, o Samsung Neo QLED também oferece funcionalidades que melhoram o desempenho durante o jogo. A Samsung Neo QLED e as Samsung QLEDs oferecem recursos de topo para videojogos de última geração com a Xbox Series X. Capaz de reproduzir jogos em 4K a 120Hz, permitem que se veja praticamente todos os detalhes com incrível nitidez de 4K, 120 frames por segundo e um tempo de resposta reduzido de 5,8ms.

Para otimizar ainda mais o desempenho em videojogos, a Samsung anunciou uma parceria com a AMD para desenvolver a primeira TV com apoio Freesync Premium Pro, tanto para PCs, como para consolas de jogos, para uma excecional experiência de jogo em HDR. Adicionalmente, a nova Game Bar da Samsung ajuda os jogadores a monitorizarem rapidamente os detalhes críticos do jogo, e pode usá-la para aceder o Super Ultra Wide Gameview da Samsung, que traz um ratio ultra-amplo - tradicionalmente disponíveis apenas em monitores de gaming - para a TV.

Para os apaixonados por fitness, o Neo QLED traz sessões de treino a partir de casa. O Samsung Health é uma plataforma abrangente de condição física e mindfulness, lançada na primavera de 2020, que respondeu à necessidade das pessoas de manterem a boa forma física ainda que em confinamento.

Em 2021, a Samsung Health adiciona o Smart Trainer, que através de uma câmara opcional vendida separadamente e IA analisa a sua postura e fornece feedback em tempo real para melhorar a sua forma e ajudá-lo a obter o máximo do seu treino ao seguir os vídeos instrutivos.

Em 2021, os modelos Samsung Neo QLEDs 8K (QN800A e QN900A) vão estar disponíveis nos tamanhos 65"", 75"" e 85""; os modelos 4K (QN90A e QN85A) vão contar com um line up mais abrangente, começando nas 50"".

Tecnologia em televisão que reflete o seu estilo dentro e fora de casa

Para os consumidores que preferem produtos adaptados às suas necessidades, a categoria Lifestyle TV segue o espírito de criar ecrãs concebidos para cada consumidor e para cada espaço, dentro e fora de casa.

The Frame

O The Frame transforma a TV numa obra de arte que pode ser personalizada para se adaptar à sua decoração estética e doméstica. Com novas parcerias na Art Store, como a NAVA Contemporary e a Etsy, a The Frame apresenta as obras de arte mais originais, juntamente com tecnologia de curadoria baseada em IA, que recomenda obras de arte com base nas suas seleções. Com uma biblioteca com mais de 1400 peças de arte de instituições de renome mundial, as novas The Frame incluem ainda um aumento da capacidade de armazenamento de fotografias, dos 500 megabytes em 2020, para 6 gigbytes em 2021, para que seja possível armazenar até 1200 fotografias com qualidade UHD.

Em 2021, existem novas formas de personalizar a própria Frame - desde novas opções de montagem até às cinco opções de moldura e outros fornecedores. Mais fina do que nunca, tem agora apenas 24,9 milímetros de espessura, tornando-se tão apelativa quando está desligada, como quando está ligada.

A Samsung disponibiliza também uma nova forma de colocar a The Frame 2021, com o My Shelf, um novo acessório que será lançado mundialmente este ano. O My Shelf permite criar uma parede personalizada e com um toque pessoal para complementar o design e a decoração do espaço. Este acessório pode ser colocado nos tamanhos 55"", 65"" e 75"", e estará disponível em beige, branco, castanho e preto.

The Premiere

O The Premiere é o primeiro projetor laser triplo da indústria com resolução 4K e representa a próxima etapa do cinema em casa - tudo num pacote compacto. Este equipamento oferece uma solução simples e um design minimalista que se adapta perfeitamente a qualquer casa. Para otimizar a experiência de visualização do Premiere em qualquer parte, a Samsung vai disponibilizar, mais tarde este ano, um ecrã enrolável em Samsung.com. Basta posicionar o Premiere a cerca de 5 polegadas, ou mais, de uma parede monótona ou de um ecrã ALR.

The Terrace

Em 2020, a Samsung levou o seu desempenho enquanto líder na indústria de imagem, de dentro de casa para o exterior. Com a The Terrace, a primeira televisão ao ar livre, os consumidores podem desfrutar da qualidade de imagem, do desempenho de áudio, e de todas as características inteligentes que esperam da Samsung, agora no exterior. Resistente ao mau tempo, esta tem uma classificação IP55 para proteção contra a água e poeira. É também simples de instalar e fácil de ligar ao serviço de cabo e a uma rede Wi-Fi sem necessitar de uma instalação profissional. O The Terrace está disponível em 55", 65", e num novo modelo de 75" Full Sun**, que chegará este Verão.

Ecrãs adequados a qualquer necessidade - Da produtividade ao jogo

A necessidade de ter ecrãs adicionais tornou-se, para muitos, uma realidade imperativa em 2020. Com o intuito de satisfazer essas necessidades, o Smart Monitor surge como o primeiro monitor "do-it-all" da Samsung, reunindo o melhor do monitor e da televisão. Compatível com Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX e Apple AirPlay 2, permite aos consumidores trabalhar a partir de qualquer lugar sem precisarem de estar ligados a um PC.

Com o AirPlay 2, os utilizadores podem, fazer stream, controlar e partilhar o seu conteúdo favorito diretamente do seu iPhone, iPad ou Mac para o monitor. Sempre que precisarem de um momento para relaxar, os consumidores podem desfrutar dos seus programas preferidos ligando a plataforma Smart TV e acedendo diretamente às suas aplicações de streaming preferidas. O Smart Monitor ajuda os consumidores a manterem-se produtivos quando precisam de ser, e entretidos quando precisam de fazer uma pausa.

A curvatura do ecrã 1000R, combinada com a tecnologia de visualização Quantum MiniLED fornece aos gamers uma experiência diferente de qualquer outra. O novo G9 junta-se à linha completa de monitores Odyssey, curvos e planos, da Samsung.

De forma a permitir uma nova forma de aprender e trabalhar, a Samsung vai introduzir o Interactive Display FLIP de 75 polegadas, um quadro branco digital no qual pode escrever, desenhar e editar.

Com uma qualidade de imagem 4K otimizada e visuais de fácil leitura, foi concebido para fomentar uma maior colaboração, aumentar a produtividade e permitir uma troca de ideias sem falhas, o ecrã de 75 polegadas junta-se a uma linha interativa já extensa, incluindo o ecrã de 13 polegadas, 55 polegadas, 65 polegadas e 85 polegadas.

Som que corresponde ao visual

Enquanto as televisões Samsung oferecem um som incrível do mais pequeno dos altifalantes, nada completa a experiência do "home theater" como a adição de uma soundbar Samsung. Toda a linha da Série Q inclui tecnologia exclusiva Q-Symphony, sincronizando o áudio da TV Samsung para proporcionar um som tridimensional melhorado. A soundbar mede, inclusive, o seu espaço, de forma a projetar o áudio precisamente para onde ele precisa de estar.

Para uma experiência imersiva completa, profunda e rica, o Q950A ostenta o primeiro canal de som da indústria 11.1.4, trazendo-o diretamente para o centro da ação. A sua nova funcionalidade Bass Boost permite aos utilizadores adicionar mais "boom" com um simples clique. Para aqueles que reproduzem música através dos seus dispositivos móveis, o Tap Sound torna-o tão simples como ligar um dispositivo na soundbar. A acrescentar, o Q950A funciona com vários assistentes de voz, incluindo o Amazon Alexa e o Bixby, o que facilita o controlo total da experiência de audição.

"Na Samsung, temos o orgulho de inovar constantemente para melhorar a vida quotidiana dos consumidores. No ano passado, foi possível ver tecnologias que antes eram um "nice to have" tornaram-se uma necessidade à medida que nossas casas se tornaram os nossos escritórios, escolas, ginásios e muito mais", referiu James Fishler, Senior Vice President, Consumer Electronics Division, Samsung Electronics America, em comunicado.

"À medida que os consumidores passam mais tempo em casa, o papel da TV nas nossas vidas aumentou - e em 2021, a Samsung continua a redefinir o papel da TV em redor das necessidades e paixões dos nossos clientes", concluiu.

A liderança no desenvolvimento de tecnologia de imagem tornou a Samsung a marca número um em TV, a nível mundial, por 15 anos consecutivos - e em 2021, a Samsung continua a desenvolver o seu legado para oferecer aos consumidores uma visualização extraordinária.