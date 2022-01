Samsung atinge nível histórico de faturação em Portugal em 2021

Nuno Parreira, head of mobile division da Samsung Portugal © Samsung

Em tempos de incerteza, os consumidores tendem a escolher marcas que conhecem, que lhes inspiram confiança e que dão garantias. Isso parece ter sido exatamente o que aconteceu no mercado português com a Samsung em 2021: a fabricante atingiu um máximo histórico de faturação em Portugal, disse ao Dinheiro Vivo o responsável da divisão mobile, Nuno Parreira.

"Tivemos valores recorde de vendas, próximos dos 400 milhões de euros de faturação", afirmou o executivo. É uma subida em torno dos 20% e um recorde para a subsidiária, que este ano completa 40 anos em Portugal e voltou a ganhar o prémio Escolha do Consumidor 2022 em smartphones.

"O mercado está mais maduro nestas áreas de tecnologia e em situações de incerteza as marcas líderes tendem sempre a reforçar a sua posição", considerou, falando de "uma conjugação de fatores" que contribuíram para o desempenho no país.

No campo especifico dos dispositivos móveis, Nuno Parreira disse que a marca beneficiou de um portfólio "bem mais competitivo" e "mais extenso em termos de produto", com destaque para a performance dos smartphones A Series. "A relação preço-qualidade é imbatível e o cliente final, como consumidor inteligente que é, está a optar mais por produtos Samsung", opinou Nuno Parreira.

O diretor também referiu a importância do serviço pós-venda e do ecossistema. "Antes comprávamos de forma separada. Agora, diria que 30% a 40% das pessoas escolhe mais Samsung se tem um ecossistema em casa", indicou, referindo-se à interligação de smartphones, wearables, televisores e eletrodomésticos conectados. "E as pessoas estiveram em casa muito mais tempo nesta altura da pandemia."

Algumas inovações trazidas pela empresa também terão sido importantes, com destaque para os smartphones dobráveis, ou foldable, que os consumidores não conseguem encontrar na concorrência. "São variáveis que se juntaram na pandemia e aumentaram de peso na escolha do consumidor", frisou Nuno Parreira.

Isto apesar dos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, a disrupção da cadeia de fornecimento e escassez de componentes (não esquecendo que a Samsung é uma das principais fabricantes de semicondutores). A empresa conseguiu contornar a situação e gerir o aumento "brutal" das vendas na sua loja online, que dispararam 300%.

"Tivemos todos que mudar. Não só as empresas como também os consumidores", referiu. "Vemos neste momento uma confiança muito elevada dos portugueses a comprar online." O peso destas vendas no mercado duplicou e ronda agora os 30%.

Líder destacada

No mercado global de smartphones, a rival Apple conseguiu voltar à liderança mundial com o lançamento do iPhone 13. Mas isso não aconteceu em Portugal. Os últimos dados conhecidos, que ainda se referem ao terceiro trimestre, colocam a Samsung na liderança com 41% de quota. "Ficamos contentes de perceber que cada vez mais os clientes em Portugal tendem a comprar Samsung", comentou o diretor.

E com um desempenho na época natalícia acima da sazonalidade do mercado, Parreira acredita que a distância engordou. "Os números que temos permitem-nos dizer que provavelmente a nossa quota ainda vai ser mais reforçada no quarto trimestre", aventou. "Terminámos o ano da melhor forma."

É nos segmentos médio e baixo que a Samsung obtém maior volume de vendas, mas Nuno Parreira sublinhou que a pandemia levou a uma alteração de comportamento por parte de alguns segmentos, tanto no consumo como na área comercial, o que se traduziu num crescimento da gama premium.

"Há uma transição dos segmentos mais baixos para os mais altos", indicou. "As famílias e as empresas estão a valorizar mais ter tecnologia de topo, porque também necessitam ter 5G, ter segurança, ter melhores produtos para poder trabalhar em mobilidade", continuou. Apesar de Portugal continuar "na cauda da Europa" no que toca ao premium, o valor cresceu e já vale cerca de 45% na globalidade do mercado.

Para a Samsung, isso notou-se também nas vendas dos dobráveis, cujos preços vão dos 950 euros (Galaxy Z Flip3 5G) aos 1860 euros (Galaxy Z Fold3 5G). "Mês a mês as vendas dos dobráveis têm crescido cada vez mais", indicou Parreira. O desafio agora, disse, é incrementar a notoriedade destes produtos, porque muitas pessoas ainda não o conhecem.

Galaxy Z Flip3 5G © Samsung

"É diferenciador, é inovador, e é o produto mais importante para recrutamento de clientes fora da Samsung", sublinhou o diretor, mencionando estudos de mercado segundo os quais muitos clientes de outras marcas chegam à fabricante sul-coreana por causa dos dobráveis. "Veem o foldable como um produto inovador e é algo que mais ninguém tem ao seu dispor."

E quem é o comprador típico destes dispositivos em Portugal? Um cliente jovem, cosmopolita e early adopter, descreveu. Curiosamente, a Samsung notou que o Flip é mais eficaz a atrair o segmento feminino que outros produtos premium.

Novidades para 2022

Depois de um ano recorde, a divisão mobile da subsidiária portuguesa vai apostar em várias frentes.

Uma delas é a nova geração móvel. "O 5G é mais um condimento de crescimento que temos para 2022 em Portugal", disse Parreira. "Para nós e para a indústria vai ser importante", acrescentou. "Achamos que o 5G vai ser standard a partir do início de 2023, por isso queremos, como líderes nessa área, desenvolver atividades próprias e com os parceiros que possam promover o 5G da Samsung."

A marca pretende também reforçar os segmentos premium e promete novos produtos, incluindo dobráveis.

"Queremos ser "a marca" para todo o mercado. Não temos de nos posicionar somente em premium ou somente em baixa gama", estabeleceu o diretor. "Queremos tornar a tecnologia disponível a todos os consumidores e sair com confiança e credibilidade reforçada em todos os segmentos."

Isso inclui uma aposta holística na casa conectada e no ecossistema. "Queremos dotar a casa de inteligência e facilitar a vida das pessoas", frisou o responsável.

Outra novidade é o lançamento de modalidades para comprar agora e pagar depois (Buy Now Pay Later), que estão em explosão nos Estados Unidos e são vistas como importantes para parcelar compras de valor avultado - por exemplo, dispositivos premium. A intenção é lançar durante a primeira metade do ano.

Além da segurança e inteligência artificial, que estão a receber bastante investimento, Parreira chamou a atenção para o foco dado na conferência da Samsung durante o CES 2022 à área da sustentabilidade e eficiência energética. "Este será um elo de ligação na estratégia de todos os produtos e categorias", disse. "Vamos fomentar mais a economia circular e ter cada vez mais atenção a esta área de sustentabilidade, que para nós é um desígnio."