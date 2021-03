Samsung e Mastercard vão lançar cartão de pagamento com leitor de impressão digital

A Samsung e a Mastercard assinaram um acordo para desenvolver um cartão com leitor de impressões digitais, que permitirá autorizar as transações em terminais de pagamento de forma biométrica.

Segundo explicaram as empresas na apresentação da novidade, o objetivo é reforçar a segurança dos pagamentos (garantindo que o portador do cartão é realmente o seu dono) e evitar que este tenha de tocar nas teclas do terminal de pagamento, o que é de grande importância no mundo em pandemia. As empresas "pretendem oferecer experiências de pagamento mais rápidas e seguras" e frisam que a autenticação biométrica "permite interações mais seguras com pontos de contacto físico reduzidos", já que elimina a necessidade de introduzir códigos.

"Com base na nossa sólida experiência em soluções de segurança em várias aplicações, como passaportes, cartões de crédito e dispositivos móveis, vamos trabalhar com a Mastercard e a Samsung Card para criar um ambiente em que os consumidores podem fazer pagamentos em cartão com uma camada adicional de tranquilidade", afirmou o vice-presidente da Samsung Electronics, Harry Cho, na apresentação da parceria.

Os termos do memorando indicam que estes cartões biométricos de pagamento vão integrar um novo sistema de segurança concebido pela Samsung, com diversos microprocessadores de muito pequenas dimensões. Os cartões poderão ser usados nos terminais Mastercard e terminais de pagamento generalistas.

"À medida que os consumidores abraçam a segurança e conveniência de pagamentos sem contacto, a Mastercard vai alavancar a sua experiência de cibersegurança e inteligência e a sua rede global de pagamentos com uma solução biométrica que suportará experiências de pagamento rápidas e sem fricção, protegidas em todos os pontos", descreveu Karthik Ramanathan, vice-presidente sénior da unidade Cyber & Intelligence Solutions da Mastercard Ásia-Pacífico.

O lançamento do cartão será inicialmente feito na Coreia do Sul para Samsung Card, com um calendário que aponta ainda para este ano. No entanto, as empresas avisam que a adoção da solução "será um processo gradual", começando nos cartões de empresa - que são mais usados para transações internacionais frequentes.

Hanjoo Yoon, vice-presidente de Planeamento e Comunicação da Samsung Card, disse que a divisão tem enorme experiência com big data e deteção de fraude. O responsável prometeu que este produto vai ser "uma solução poderosa" para melhorar as experiências de pagamento.