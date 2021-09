Samsung e Zonadvanced formam parceria para oferecer um serviço adaptado a surdos

© EPA/YONHAP

A Samsung Electrónica Portuguesa e a Zonadvanced firmaram uma parceria com o objetivo de ampliar o apoio ao cliente aos consumidores com deficiência auditiva e, assim, melhorar a sua acessibilidade a todo o tipo de informação da marca.

Esta colaboração, que se concretizará através do serviço de apoio ao cliente da Samsung, irá oferecer atendimento e suporte técnico em língua gestual portuguesa para surdos das nove às 20 horas, de segunda a sexta-feira, via online.

"A Samsung torna-se o primeiro fabricante dedicado à eletrónica de consumo a oferecer esta solução pioneira, inovadora e benéfica para este público", refere a empresa em comunicado enviado às redações.

O acesso ao serviço é simples: no website da Samsung Portugal o cliente encontra uma página com todas as informações, além de um ícone com uma mão a simbolizar o serviço. Ao clicar no ícone, o consumidor será direcionado para uma videochamada via Skype, na qual estará um assistente preparado para responder a diversas informações - desde suporte técnico, pedidos de assistência, especificações de equipamentos, garantias, entre outros - através de língua gestual portuguesa.

O cliente poderá ainda encontrar no site da Samsung uma secção de Q&A em formato vídeo, destinada a responder às perguntas mais frequentes em língua gestual portuguesa.