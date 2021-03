Samsung eleva o nível da sua linha A com melhores ecrãs e câmaras (e preço de 349 euros)

Dinheiro Vivo 17 Março, 2021 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

A Samsung apresentou hoje os novos Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72, que têm como slogan "tornar a inovação mais acessível" ou na versão inglesa "awesome for everyone". Com uma câmara melhorada face à anterior série A, os novos modelos são resistentes à água e ao pó, têm "um scrolling mais fluído" graças a taxas de atualização melhoradas em toda a linha e uma bateria que a Samsung diz durar até dois dias.

Os novos modelos estão disponíveis no mercado português por 349€, 429€ e 449€, respetivamente e nas cores Awesome Violet (violeta), Awesome Blue (azul), Awesome Black (preto) e Awesome White (branco).

Para o modelo A52, a Samsung optou por criar duas versões, uma 4G e outra 5G. Com potência, velocidades mais rápidas e forte desempenho, esta é a maior diferença entre os dois. Já o modelo de maiores dimensões - Galaxy A72 - apresenta como fator-chave uma bateria com maior capacidade - 5 000 mAh.

Câmara melhorada

A Samsung tem colocado a fasquia alta no que toca à qualidade de câmara, e os Galaxy A52, A52 5G e A72 não fogem à regra.

Caracterizada pela versatilidade quad com 64MP, a câmara disponível nestes equipamentos apresenta uma alta resolução capaz de captar vídeos de 4K em imagens de 8MP através do 4K Video Snap. O optimizador de cenários (Scene Optimizer) utiliza inteligência artificial para filmar com ótimas definições para 30 categorias de imagens e fundos, tais como alimentos, paisagens e animais de estimação.

Fator determinante para muitos usuários, a câmara dos Galaxy A52, A52 5G e A72 apresenta o OIS (optical image stabilization - estabilização ótica de imagem) que assegura a estabilidade das imagens e vídeos, bem como a sua qualidade. E porque fotografar e filmar de noite já não é um problema, o modo noturno utiliza o processamento multi-fotogramas para combinar 12 imagens numa só, resultando numa imagem brilhante e nítida, até mesmo no escuro.

Para complementar, estas dispõem ainda de vários modos de criação de conteúdo, incluindo filtros desenvolvidos em parceria com a Snapchat.

Ecrã de grande nível

A nova gama Galaxy A apresenta um design simples - mas que espera ser "refrescante" - e uma câmara que ocupa pouco espaço. Através do ecrã Super AMOLED da Samsung, agora com taxas de atualização de 120Hz no Galaxy A52 5G, e de 90Hz nos Galaxy A52 e A72, a experiência do scroll é ainda mais suave. Graças à iluminação aumentada de 800nits, ver mensagens, filmes ou vídeos no exterior já não é um problema.

O ecrã tem ainda certificação "Eye Care", e ajusta automaticamente a temperatura da cor do ecrã, com base nos padrões de utilização do smartphone, para reduzir a fadiga ocular com o "Eye Comfort Shield".

A Samsung continua a destacar o seu ecossistema daí que para o que chama ligações entre aparelhos sem interrupções. Continua disponível o serviço SmartThings que controla milhares de dispositivos num ambiente doméstico inteligente da série Galaxy A - incluindo artigos de vestuário, tablets, computadores e televisores.

Além disso, com o SmartThings Find é possível localizar dispositivos emparelhados, utilizando direções mais intuitivas e detalhadas, e com o localizador Bluetooth Galaxy SmartTag (que é vendido em separado) pode encontrar dispositivos ou pertences não conectados, anexando-o ao que é mais importante.

Há ainda o Music Share que sincroniza um telefone com outro dispositivo, de maneira a partilhar música sem ser necessário o emparelhamento de altifalantes.