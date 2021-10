Samsung espera aumentar lucros operacionais em 28% no terceiro trimestre

Samsung Galaxy Z Fold3 5G © Samsung

Este lucro operacional, embora abaixo das estimativas dos analistas, representaria também um avanço de 25,7% em relação ao segundo trimestre do ano, de acordo com a projeção financeira do gigante técnico sul-coreano hoje divulgada.

A empresa também previu um volume de negócios no período no terceiro trimestre de 52,86 mil milhões de euros.

Este seria um montante recorde em termos de vendas, bem como um aumento de 9% em relação ao ano anterior e um aumento de 14,6% em relação ao trimestre anterior.

Em Abril-Junho, a empresa já conseguiu um impulso significativo no lucro operacional graças à forte procura global de semicondutores, uma tendência que a Samsung esperava continuar no segundo semestre do ano no contexto da escassez global de microchips e circuitos integrados.

Os analistas esperam que o estrangulamento do fornecimento global lhe permita manter os seus fortes números de vendas, bem como um impacto positivo no resultado final da empresa devido à melhoria da rentabilidade tanto no seu chip de memória como noutros negócios de semicondutores.

Como é habitual no seu relatório de previsão de lucros, a Samsung, o maior produtor mundial de microchips e telemóveis, não publicou previsões para o lucro líquido que esperava, nem revelou o volume de negócios das suas três divisões.

O gigante sul-coreano publicará a sua folha de resultados para o terceiro trimestre do ano no final deste mês.