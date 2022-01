Samsung lança projetor portátil que transforma qualquer superfície num ecrã

Projetor Samsung Freestyle © Samsung

Na keynote que marcou o início da feira de eletrónica de consumo CES 2022, que decorre esta semana em Las Vegas, a Samsung apresentou um gadget algo inesperado. O Freestyle é um projetor portátil e um dispositivo de entretenimento desenhado para ser levado para qualquer lado. Uma espécie de companheiro para consumidores que querem melhor que ver conteúdos nos pequenos ecrãs dos smartphones.

"É perfeito. Oferece uma experiência cinemática onde quer que esteja e pode ser usado em qualquer lado", descreveu uma das responsáveis do Future Generation Lab da Samsung. "É fácil de conectar, sem cabos nem wi-fi", continuou. Liga-se através da plataforma SmartThings a qualquer dispositivo compatível e também pode ser usado como altifalante inteligente e como luz ambiente, daí a marca dizer que se trata de um dispositivo de entretenimento, não apenas um projetor. "O Freestyle consegue tornar qualquer espaço naquilo que você quer que ele seja."

Com um peso notavelmente baixo - 830 gramas - este gadget tem uma rotação de até 180 graus para que qualquer superfície possa tornar-se numa tela de video de alta qualidade. O teto, uma mesa, o chão, a porta da autocaravana. A imagem auto-ajusta à superfície e nunca aparece distorcida, segundo a Samsung.

O Freestyle consegue projetar um ecrã até 100 polegadas, o que é uma dimensão muito considerável. Quanto ao preço, a pré-venda no site da Samsung para o mercado norte-americano está a 899,99 dólares, antes de impostos. A marca disse que o produto será depois lançado noutros mercados.

Nesta keynote que marcou o arranque oficial do CES, após um dia inteiro de pré-conferência com eventos para a imprensa, foi dado um grande destaque às iniciativas de sustentabilidade com que a Samsung se tem comprometido. Por exemplo, a empresa pretende que até 2025 as suas televisões tenham um consumo nulo de energia em standby e quer ajudar a reduzir o lixo eletrónico.

Houve também foco na personalização da tecnologia e eletrodomésticos. O conceito dos frigoríficos Bespoke será expandido para outros eletrodomésticos, permitindo personalizar o formato e cor de aparelhos como microondas, máquinas de lavar loiça, secadoras e até aspiradores. "São formas infindáveis de personalizar os eletrodomésticos", disse Anna Groffsky, responsável da Samsung Americas. "Estamos a encorajar tosda a gente a ser mais criativa nos seus espaços."

Dentro desta ideia, a marca lançou também o projeto YouMake, um centro de personalização que estará disponível no site da Samsung para que cada utilizador possa desenhar as suas tecnologias e experiências.

O CES 2022 decorre até sexta-feira em Las Vegas, num misto de evento virtual e presencial.