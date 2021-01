Samsung mostra robôs domésticos que assistem no trabalho, lida da casa e animais de estimação

Bot Care é o robô que assiste em tarefas pessoais e de trabalho remoto © Samsung CES 2021

Aquele que é sempre um dos momentos mais esperados da grande feira CES, em Las Vegas, aconteceu de forma diferente este ano, com a Samsung a difundir um vídeo pré-gravado para a sua conferência de eletrónica de consumo. Mas a fabricante sul-coreana não desiludiu: numa apresentação feita pelo presidente e responsável da Samsung Research, Sebastian Seung, a marca apresentou uma série de inovações robóticas para a casa do futuro, além das esperadas atualizações nos frigoríficos, televisões e outros eletrodomésticos.

"Estamos pronto para um novo normal melhor para todos", disse Sebastian Seung na sua intervenção, onde falou de uma "vida melhor proporcionada pela tecnologia."

A inteligência artificial é uma grande parte dessa visão e foi isso que sobressaiu na apresentação dos novos robôs.

O primeiro - e aquele que estará disponível para venda mais rapidamente - é o Jet Bot 90 AI+, um aspirador robótico com um formato e visual diferentes de tudo o que temos visto neste espaço. Através de sensores LiDAR e 3D, consegue fazer um reconhecimento preciso de objetos para decidir qual o melhor caminho de limpeza a percorrer e evitando ficar preso em cabos, meias ou tapetes.

Um aspeto curioso é que tem uma câmara integrada com a aplicação SmartThings, que permite ao consumidor monitorizar a sua casa e verificar, por exemplo, o bem-estar dos seus animais domésticos de forma remota. Entra aqui o novo serviço SmartThings Pet, que Seung disse ser "o primeiro deste tipo" ao providenciar funcionalidades como "alerta de latidos." Tanto o Jet Bot 90 AI+ como o SmartThings Pet estarão disponíveis durante a primeira metade de 2021.

Os restantes robôs, que virão lá para a frente, têm um toque mais futurista. O Samsung Bot Care parece-se com um Wall-E cuja função é dar assistência em todos os detalhes da vida do consumidor. Na demo, vimos como o Bot Care sugere uma pausa depois de muitas horas a trabalhar ao computador, dá um lembrete para uma reunião e organiza o nosso calendário. A ideia pareceu ser usar a inteligência artificial num dispositivo autónomo para ajudar os profissionais em trabalho remoto no "novo normal."

Depois há também o Bot Handy, que parece um Lego gigante e cuja função é precisamente conseguir pegar e transportar em objetos com as mãos robóticas. Aqui, a ideia é de que seja um assistente na lida da casa, usando IA avançada, segundo a Samsung, para reconhecer e pegar em objetos de vários tamanhos, formatos e pesos. Na demo, uma das coisas que o Bot Handy fez foi ajudar com a loiça na máquina de lavar. é "uma mão extra", descreveu Sebastian Seung.

Bot Handy é um robô que consegue identificar e pegar em objetos © Samsung CES 2021

O responsável disse ainda que a Samsung continua a desenvolver os seus robôs para o retalho, Bot Retail, e o exoesqueleto GEMS.

"Este é apenas um espreitar para o futuro que antevemos", disse Seung. "A robótica e a IA a adaptarem-se a si e a ajudarem-no a fazer o que precisa em casa", acrescentou, referindo-se à IA "como principal motor de um amanhã melhor."

A CES 2021 arranca hoje e decorre de forma virtual até quinta-feira.