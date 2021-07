Samsung prevê lucros operacionais de mais de nove mil milhões no 2.º trimestre

Os novos Samsung S21 © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Julho, 2021 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este montante representaria também um aumento de 33,3% em relação ao lucro operacional que o gigante sul-coreano da tecnologia obteve no primeiro trimestre deste ano.

No primeiro trimestre, foram as vendas de telemóveis e televisões que compensaram o abrandamento no ramo dos chips e circuitos integrados, geralmente os mais rentáveis para a empresa sul-coreana.

A maioria dos analistas acredita que em Abril-Junho o seu negócio de semicondutores teria voltado a aumentar e a compensar um trimestre morno na venda de telemóveis.

Como é habitual no seu relatório de previsão de lucros, a Samsung, o maior produtor mundial de microchips e telemóveis, não publicou previsões relativas ao lucro líquido que esperava e não revelou os volumes de negócios das suas três divisões.

O gigante sul-coreano publicará a sua folha de resultados para o segundo trimestre do ano no final deste mês.