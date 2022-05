SAP aprofunda digitalização e aponta 'nuvem' como solução mais sustentável

Christian Klein, CEO da SAP © D.R:

"Criar um ecossistema de negócios mais resiliente, mais inteligente e mais sustentável" é o desígnio da SAP para os próximos anos, garantiu na terça-feira Christian Klein, CEO da fabricante de software de origem norte-americana, que por estes dias volta a reunir presencialmente parte da comunidade empresarial de todo o mundo, em Orlando, nos Estados Unidos.

No SAP Sapphire 2022, partir do centro de congressos Orange County, o gestor apresentou novas inovações nos serviços da SAP que procuram acelerar a forma como as empresas podem aprofundar a digitalização dos negócios, lidar com disrupções nas cadeias de abastecimento e, sobretudo, tornar os negócios mais sustentáveis. No fundo, Klein defendeu que a tecnologia cloud (nuvem) - o alicerce basilar de qualquer serviço da SAP -, é útil para acrescentar mais valor aos negócios.

Citando um estudo da Boston Consulting Group, o CEO da SAP lembrou que já há 80% das empresas a explorar negócios no digital para enfrentar desafios empresariais, embora apenas 30% consiga alcançar "uma verdadeira transformação digital", Klein apontou que a solução reside em robustecer cadeias de abastecimento, em apostar mais na sustentabilidade e na transformação de processos, bem como no desenvolvimento de aplicações 'no-code'.

Entre as inovações apresentadas destacam-se uma nova aplicação (criada com a Apple) que auxília trabalhadores do setor de logística na gestão de stocks, a fim de superar disrupções nas cadeias de abastecimento, e uma outra aplicação destinada às transportadoras dedicadas à última fase do processo de entregas. Além disso, Klein deu nota da aceleração na inovação em automação e inteligência artificial.

"A gestão do espaço [aludindo à dimensão das empresas em espaços físicos], a disrupção das cadeias de abastecimento e a sustentabilidade, que tem de ser um imperativo, são os desafios para próxima década", afirmou Christian Klein. A ênfase, contudo, foi para o tema da sustentabilidade.

"Ainda falta o básico, e não é possível gerar impacto assim", referiu, explicando que é altura de mensurar a nível de sustentabilidade de todos os processos de um negócio para que se passe "das palavras aos atos".

Atualmente, a SAP serve mais de quatro mil fornecedores, tendo outros quatro mil engenheiros de dados prontos para criar "pontes" entre fornecedores e empresas até ao consumidor final, de forma descarbonizada, explicou o gestor. Nesse sentido, o primeiro dia do SAP Sapphire serviu para o gestor salientar que a empresa criou novas "ferramentas para que as empresas consigam chegar onde querem", apontando que, no futuro, "contabilizar carbono" será possível "como qualquer outro indicador financeiro".

"Estamos posicionados de forma única para continuar a possibilitar o sucesso dos nossos clientes num mundo em rápida evolução, ao impulsionarmos a transformação digital baseada na cloud, resolvendo os seus desafios mais prementes, desde a resiliência das cadeias de abastecimento à sustentabilidade", garantiu.

A mensagem do líder executivo da SAP foi a de que a fabricante de software será parte relevante na construção de uma rede mundial de empresas e negócios sustentáveis. Como? No fundo, as inovações anunciadas vão implementar nos softwares da SAP mecanismos para medir o nível de sustentabilidade de um processo, dando informação às empresas na hora de escolher fornecedores, parceiros e a forma como distribuem entregam serviços ou produtos.

A SAP registou em 2021 um crescimento homólogo de 2% nas receitas, para cerca de 28 mil milhões de euros. O negócio da cloud, uma grande aposta do grupo, cresceu 17%, para 9,4 mil milhões, representando já 34% do total de receitas.

O grupo alemão reiterou a sua ambição a médio prazo, prevendo alcançar até 2025 mais de 22 mil milhões de euros de receita em cloud e mais de 36 mil milhões de receita total.

O SAP Sapphire arrancou na terça-feira e decorre até esta quinta-feira (12 de maio), em Orlando, nos Estados Unidos. Além do formato presencial estar de volta, a organização manteve o evento em formato digital.

*O jornalista viajou a convite da SAP