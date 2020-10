Saphety e SAP firmam parceria para agilizar emissão de faturas eletrónicas

© Pixabay

A partir de 1 de janeiro de 2021 os maiores fornecedores da administração pública terão obrigatoriamente de enviar as faturas através de via eletrónica. Perante este cenário, a SAP e a Saphety firmaram uma parceria com o objetivo de acelerar e agilizar e acelerar a emissão das faturas eletrónicas em Portugal.

Em comunicado, é explicado que as empresas que utilizem o software ERP da tecnológica SAP vão "passar a poder entregar esta documentação de forma automatizada e certificada, através de submissão na plataforma Saphety".

A solução SAP Document Compliance, utilizada neste processo, "visa uma total transparência ao longo de todo o procedimento", indicam as empresas, permitindo também uma poupança de tempo e aliviando as cargas burocráticas para as empresas. A solução estará não só disponível para as empresas do setor público ou aquelas que estejam na lista de fornecedores da administração pública, mas também para "uma larga franja do tecido empresarial português".

"Esta oferta conjunta SAP/Saphety reveste-se da maior importância, pois vai permitir às empresas com ERP SAP aumentar a sua eficiência e obter ganhos de produtividade, beneficiando de um processo certificado para emissão das suas faturas eletrónicas que utiliza a maior rede de faturação eletrónica em Portugal. A Saphety, com um forte posicionamento no sector público, garante a integração das faturas provenientes dos sistemas SAP nos sistemas de gestão das entidades públicas. Os desenvolvimentos realizados permitem ainda a emissão eletrónica das faturas para o setor privado", indica João Pereira, COO e membro do conselho de administração da Saphety, citado em nota enviada à imprensa.

Já Nuno Saramago, COO da SAP Portugal, salienta que esta solução "gere o intercâmbio eletrónico de documentos, de acordo com os padrões e requisitos legais de cada país. Se, por um lado, a automatização e transparência do processo de comunicação e correção simplificam um processo com várias camadas de complexidade, por outro, a colaboração com a Saphety assegura uma solução end-to-end certificada de acordo com os requisitos da fatura eletrónica."

Esta solução conjunta da Saphety e da SAP está disponível no SAP App Center, onde são agregadas milhares de soluções de empresas parceiras para utilização em várias indústrias.

A multinacional Saphety disponibiliza soluções de faturação eletrónica, intercâmbio eletrónico de documentos e sincronização de dados entre empresas, tendo presença em Portugal, Brasil e Colômbia.

A alemã SAP, uma das principais tecnológicas a nível europeu com uma grande fatia de mercado na área das soluções empresariais, tem em Portugal mais de 5600 empresas com soluções SAP.