Será João Lousada o primeiro astronauta português a ir à Lua?

João Lousada em missão como astronauta análogo no deserto de Omã e no centro de controlo da missão Columbus, na Estação Espacial Internacional, na Alemanha. © Fotos cedidas pelo próprio

João Lousada, lisboeta de 32 anos que vive na Alemanha e desde pequeno, nas visitas à aldeia dos avós, em Bouçã (junto ao rio Zêzere) sonha com a exploração espacial, está "preparado para ser astronauta" da Agência Espacial Europeia (ESA) - no final de março abrem as candidaturas a novos astronautas, 13 anos depois.

Já com duas missões feitas como astronauta análogo - projetos na Terra que simulam condições da vida noutros planetas - nos glaciares austríacos e no deserto de Omã, prepara-se para fazer nova missão em Israel este verão. "Estou pronto e acredito que tenho hipóteses de concretizar este sonho de participar na exploração espacial e responder a algumas perguntas como se estamos só no universo ou se já houve vida noutros planetas", admite. A decisão foi tomada em conjunto com a mulher (também tem um filho), que já está habituada às missões de cinco semanas.

Em 2019 tornou-se no primeiro português diretor de voo da Estação Espacial Internacional (EEI), do módulo científico Columbus e é lá que todos os dias gere, a partir da Alemanha, a atividade de astronautas a 400 km da superfície terrestre, que confiam nele mesmo para as missões mais complicadas. Quais são? "São os passeios lunares, que não são bem passeios e onde há vários riscos". Duração: 73min

