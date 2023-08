Serviços salvam trimestre da Apple com subida de 8% e mil milhões de assinantes

Apple apresentou os novos iPhone 14 e companhia no seu Apple Park, na Califórnia. Os 14 Pro sem notch foram a maior novidade. © DR

Num trimestre em que as vendas de produtos caíram em quase toda a linha, foram os Serviços que salvaram os resultados da Apple. A lucrativa categoria, onde se inclui desde Apple Music e Apple TV+ a AppleCare e iCloud+, cresceu 8% para 21,21 mil milhões de dólares, ultrapassando agora os mil milhões de assinantes.

Foi isto que o CEO Tim Cook realçou numa apresentação de resultados em que a Apple registou o terceiro trimestre consecutivo de quebras.

"Estamos contentes por reportar que tivemos um recorde de receitas nos Serviços durante o trimestre de junho, impulsionado por mais de mil milhões de assinaturas pagas, e que vimos força continuada em mercados emergentes graças a vendas robustas do iPhone", declarou Cook em comunicado.

O bom desempenho dos Serviços contrasta com as quebras nos produtos, algo que os analistas já esperavam. No período fiscal terminado a 1 de julho, a Apple registou uma redução de 1% nas receitas para 81,8 mil milhões de dólares (74,2 mil milhões de euros), o que até bateu ligeiramente as expectativas.

Este trimestre é historicamente fraco para a Apple e com a contração generalizada do mercado, não havia ilusões sobre a performance da jóia da coroa, o iPhone, nem dos outros produtos mais importantes, iPad e Mac. Todos caíram em receitas - a Apple já não fornece unidades de vendas - sendo que o iPhone caiu menos e o iPad foi o que caiu mais.

Curiosamente, a categoria de wearables e acessórios, onde se incluem o Apple Watch e os AirPods, até subiu ligeiramente.

Feitas as contas, as receitas globais caíram mas os lucros cresceram, o que denota uma melhoria na eficácia operacional. Os lucros líquidos subiram 2% para 19,88 mil milhões de dólares.

O diretor financeiro Luca Maestri sublinhou, na conferência com analistas que se seguiu à apresentação de resultados, que os números foram melhor que o esperado dado o "impacto negativo" das taxas de câmbio. Maestri disse ainda que a expectativa para o próximo trimestre é de crescimento para o iPhone e Serviços e quebra "de dois dígitos" no iPad e Mac, devido a "comparações difíceis" com o mesmo período do ano anterior.