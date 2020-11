Rainha dos microfones Shure traz para Portugal opções para teletrabalho e podcasts. Auscultadores incluídos

A Shure, que diz ser líder incontestável desde há 95 anos em tecnologia aplicada ao áudio profissional, através do seu distribuidor em Portugal e Espanha EarPro, apresentou esta semana uma linha de novos produtos entre microfones e auscultadores que promete agradar a quem está vive de forma 'remota' a precisar de videoconferências, a vloggers e quem faz podcasts.

A empresa norte-americana aposta agora numa gama premium para o mercado de consumo - durante anos tem sido referência para profissionais, como músicos e rádios - e também numa qualidade de som profissional.

A história da Shure inclui alguns feitos, como o lançamento do primeiro microfone unidirecional do mundo em 1935, ou o primeiro sistema de microfone sem fios, em 1953. Em 1966 lançaram aquele que é considerado o microfone vocal mais popular do mundo, o SM58, usado por Elvis Presley.

Nos produtos apresentados para Portugal, em destaque está o novo MOTIV MV7 (€285), que é um microfone de estúdio mas para o segmento de consumo e mais acessível, com saída USB e XLR (não processada), painel tátil não integrado e controlador através de app para monitorizar e gerir o som - tem programa para computador ShurePlus MOTIV Desktop.

Os novos produtos da americana Shure © Shure

Outra novidade em destaque é o MOTIV MV5C (€125), feito a pensar no ensino e trabalho remoto. Usa micro USB e tem compatibilidade com as plataformas de videoconferência Zoom e Teams. "Melhora a qualidade das comunicações online e permite uma experiência geral muito melhor, que traz conforto no final de um dia de chamadas", foi indicado pelo distribuidor EarPro, numa conferência em que o Dinheiro Vivo esteve presente.

Existem alguns produtos recentes, como o pequeno MOTIV MV88 (€169), que traz um kit de vídeo e inclui microfone digital de condensador estéreo a pensar em Vloggers, realizadores, live Streamers, músicos e podcasters. Numa gama para podcasters ou jornalistas há o microfone de lapela lavalier (omnidireccional) MOTIV MVL ou o pequeno MOTIV MV5.

Auscultadores sem fios e com cancelamento de ruído

Na área dos auscultadores, a Shure apresentou dois modelos feitos em parceria com o músico Adam Levnie. OS AONIC 50 (€399) são auscultadores sem fios com cancelamento de ruído e os AONIC 215TW (€245) pretendem ser uma referência True Wireless com tecnologia Sound Isolation. Ambos têm colecionados alguns distinções este ano e são pensados para proporcionar qualidade de som tanto para trabalhar como para os tempos-livres na rua.

Os AONIC 50 prometem uma qualidade de estúdio premium no seu som, com conforto e durabilidade elevada e são os primeiros auscultadores sem fios da Shure com cancelamento de ruído ajustável - inclui modo Ambiente para ouvir o que está a acontecer no meio envolvente mais próximo - e 20 horas de autonomia com uma só carga, controladores laterais e Bluetooth 5 com alcance até 10 metros.

Depois há os novos auriculares in-ear AONIC: os AONIC 3 (€215), AONIC 4 e AONIC 5, cada um concebido para necessidades específicas mas com isolamento de som e que permitem tem cabo jack de 3,5mm.

A Shure diz que se destaca por "décadas de experiência de profissionais de som" e tenta agora trazer "uma qualidade de áudio superior" para o mercado de consumo.